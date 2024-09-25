Спільна декларація про підтримку відновлення та реконструкції України

Ми, лідери країн «Великої сімки» (G7), підтверджуємо нашу непохитну підтримку України сьогодні та в майбутньому, в умовах війни та миру. Як зазначено в Комюніке саміту лідерів G7 в Апулії, разом із міжнародними партнерами ми залишаємося рішуче налаштованими надавати військову, бюджетну, гуманітарну підтримку та допомогу у відновленні Україні та її народові, а також рішуче налаштовані допомогти Україні задовольнити її нагальні короткострокові фінансові потреби та сприяти довгостроковому відновленню та реконструкції України.

Ми спростовуємо будь-які хибні уявлення про те, що час грає на боці Росії або що Росія може перемогти, спричинивши економічний крах України. Агресивна війна Росії завдала величезної шкоди українським містам та інфраструктурі. Сьогодні ми підтверджуємо низку зобов'язань щодо подолання її наслідків.

По-перше, відповідальність Росії за міжнародним правом щодо сплати за завдану нею шкоду є очевидною. Ми підтверджуємо, що, згідно з усіма застосовними законами й нашими відповідними правовими системами, суверенні активи Росії в наших юрисдикціях залишатимуться знерухомленими доти, доки Росія не припинить свою агресію й не заплатить за шкоду, яку вона заподіяла Україні.

По-друге, ми зобов'язуємося використовувати нашу економічну допомогу для забезпечення макрофінансової стабільності в Україні, ремонту та розбудови критично важливої інфраструктури, зокрема в енергетичному секторі, прискорення економічного зростання, підтримки соціальної стійкості, а також упровадження пріоритетних реформ. Серед них – покращення бізнес-клімату, посилення боротьби з корупцією, впровадження реформи системи правосуддя та просування верховенства права в контексті процесу вступу до ЄС. Ми також підтримуватимемо Україну в забезпеченні швидкого та прозорого освоєння донорського фінансування.

По-третє, ми продовжуємо нашу спільну роботу над виконанням рішення, ухваленого на саміті G7 в Апулії, про надання Україні до кінця року додаткових кредитів для збільшення надходжень до бюджету (ERA), які забезпечать Україні доступ до близько 50 мільярдів доларів США додаткового фінансування. Кредити обслуговуватимуться та погашатимуться коштом майбутніх надходжень від знерухомлення російських суверенних активів, що перебувають у Європейському Союзі та в інших відповідних юрисдикціях. Частина цих коштів буде спрямована на військову допомогу Україні. Ми збережемо солідарність у наших зобов'язаннях щодо надання цієї підтримки Україні.

По-четверте, ми продовжуватимемо реалізовувати наше бачення також шляхом розробки стратегії, координації та управління нашою підтримкою економічного відновлення та реконструкції України через Українську донорську платформу. Це охоплюватиме прискорення внесків приватного сектору, а також залучення двостороннього фінансування, фінансування Європейського Союзу та міжнародних фінансових інституцій, заохочення програми реформ в Україні з огляду на її шлях до вступу в ЄС. Ми продовжуватимемо підтримувати людський капітал України шляхом постійного реагування на гуманітарні потреби та соціальний захист.

Насамкінець, ми продовжимо оцінювати та відстежувати прогрес у виконанні цих зобов'язань через зустрічі Української донорської платформи та щорічну Конференцію з питань відновлення України, яка наступного разу відбудеться в Італії у 2025 році.

З метою виконання вищезазначених зобов'язань кожен із нас працюватиме над наданням Україні конкретної двосторонньої підтримки відповідно до цієї Спільної декларації та двосторонніх угод і домовленостей у сфері безпеки, які були узгоджені та підписані з Україною.

Зі свого боку Україна зобов'язується впроваджувати економічну, судову, антикорупційну реформи, реформи корпоративного управління, оборони, державного управління, управління державними інвестиціями та правоохоронної системи. Ці реформи є необхідними й життєво важливими для забезпечення довгострокової підтримки реконструкції та відновлення України.

Наше послання чітке: ми залишаємося відданими стратегічній меті вільної, незалежної, демократичної та суверенної України в межах її міжнародно визнаних кордонів, яка процвітає та здатна захистити себе. Ми наголошуємо на важливості інклюзивного та гендерно чутливого відновлення, а також на необхідності задоволення різних потреб жінок, дітей та осіб з інвалідністю, інших груп населення, які непропорційно постраждали від російської військової агресії. Завдяки нашій колективній підтримці української реконструкції та відновлення ми забезпечимо, щоб Росія не змогла досягти своїх цілей з підкорення України та щоб Україна вийшла з російської агресивної війни з модернізованим, динамічним, інклюзивним суспільством та інноваційною економікою, стійкою до російських загроз. Інші країни, які бажають зробити свій внесок у ці зусилля на підтримку довгострокової реконструкції та відновлення України, можуть приєднатися до цієї Спільної декларації в будь-який час.

