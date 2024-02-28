Спільна декларація Республіки Північна Македонія та України щодо євроатлантичної інтеграції України

Прем'єр-міністр Республіки Північна Македонія та Президент України під час зустрічі в Тирані 28 лютого 2024 року ухвалили таку декларацію.

Прем'єр-міністр Республіки Північна Македонія та Президент України:

обговорили стан та перспективи двосторонніх українсько-македонських відносин на тлі збройної агресії Росії проти України, а також пов'язаних з нею безпекових, економічних та соціальних викликів для Європейського континенту та всього світу;

засудили звірства Росії проти цивільного населення та цивільної інфраструктури України, включно з енергетичними об'єктами, школами, лікарнями та житловими будинками, які перебувають під захистом міжнародного гуманітарного права;

підкреслили необхідність негайного та повного виведення всіх російських військ і збройних формувань із суверенної території України в межах її міжнародно визнаних кордонів 1991 року і підтвердили право України на індивідуальну та колективну самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН;

визнали необхідність подальшого зміцнення обороноздатності України, зокрема для стримування збройної агресії Росії, що триває, та її можливої ескалації, а також надання з цією метою Україні військової техніки та озброєння;

привітали участь Північної Македонії в імплементації Формули миру України, заснованої на принципах Статуту ООН та загальнолюдських цінностях, спрямованої на відновлення безпеки в усіх її вимірах та справедливості для України та світу;

відзначили незмінну підтримку України під час головування Північної Македонії в ОБСЄ та головування США – Адріатичній Хартії (А5) у 2023 році;

нагадали про зацікавленість участі Північної Македонії у відновленні та відбудові інфраструктури, пошкодженої внаслідок атак Росії під час повномасштабної агресії проти України;

відзначили активну участь Північної Македонії в діяльності міжнародної Кримської платформи, визнання Криму невід'ємною частиною України та привітали створення міжпартійної парламентської групи в Асамблеї Північної Македонії на підтримку цієї ініціативи, а також створення Реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України;

підтвердили важливість розслідування воєнних злочинів на території України з метою притягнення винних до відповідальності, а також інших злочинів, включно зі злочином агресії, відповідно до міжнародного права, зокрема в межах Міжнародного кримінального суду, та підтримали створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, а також підтвердили продовження своєї участі в Коаліції держав з опрацювання варіантів створення трибуналу щодо злочину агресії проти України;

підкреслили важливість підписання 6 жовтня 2022 року в Празі Поправок до двосторонньої Угоди про вільну торгівлю між Північною Македонією та Україною як важливого кроку на шляху подальшої взаємної лібералізації торгівлі та поглиблення інтеграції національних виробників у європейські та регіональні торговельно-економічні процеси;

висловили бажання розвивати вже розгалужену мережу двосторонніх і багатосторонніх зв'язків, угод і домовленостей, а також поглиблювати й максимізувати потенціал співробітництва у різних сферах, зокрема у сфері оборони й безпеки;

підтвердили зобов'язання та домовленості у сфері безпеки, висловлені Північною Македонією під час підписання Спільної декларації G7 на підтримку України від 12 липня 2023 року, згідно з їхніми відповідними правовими та конституційними вимогами;

визнали необхідність подальшого зміцнення консолідованої спроможності євроатлантичної спільноти протидіяти існуючим та потенційним глобальним викликам і загрозам безпеці;

відзначили значний внесок України в безпеку євроатлантичного простору, зокрема її зусилля зі стримування неспровокованої та невиправданої військової агресії Росії;

підтвердили відданість зміцненню спільних зусиль для забезпечення подальшого прогресу на шляху імплементації стандартів ЄС та НАТО, а також набуття членства України у Європейському Союзі та Північноатлантичному альянсі;

підтвердили взаємну підтримку у процесі переговорів про вступ України та Північної Македонії до Європейського Союзу;

наголосили на підтримці сильних рішень майбутнього саміту НАТО 2024 року у Вашингтоні, округ Колумбія, які наблизять Україну до НАТО;

визнали, що Північна Македонія підтримує запрошення Україні приєднатися до Альянсу, коли будуть виконані відповідні умови.

Підписано в м. Тирана 28 лютого 2024 року у двох примірниках англійською мовою.

За Україну: Президент Володимир Зеленський

За Республіку Північна Македонія: Прем'єр-міністр Талат Джафері