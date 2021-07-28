Спільна декларація учасників Кримської платформи буде відкритою для приєднання інших країн – Президент

За результатами установчого саміту Кримської платформи буде підписана спільна декларація, яка буде відкритою для приєднання інших держав і створить міцне політичне підґрунтя для подальшої роботи. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський у виступі на відкритті інавгураційного саміту Кримської платформи.

«У декларації ми даємо однозначну оцінку незаконним та агресивним діям Росії, підтверджуємо нашу готовність дотримуватися політики невизнання спроби анексії Криму аж до моменту його деокупації», – зазначив Глава держави.

Володимир Зеленський наголосив, що саміт Кримської платформи проводиться «не заради чергового саміту».

«Питання Криму не має зникнути з міжнародного порядку денного ще на сім років», – додав Президент.

Глава держави запропонував учасникам саміту зосередитися на практичній роботі та координації зусиль з конкретних питань.

«Серед них – посилення санкцій, захист прав людини, що дуже важливо, подолання екологічних та економічних наслідків окупації, забезпечення свободи навігації в Чорному та Азовському морях», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент також зауважив, що для підтримки діяльності Кримської платформи створено її офіс, який уже почав працювати.

«Працюючи 24/7, офіс на щоденній основі моніторитиме ситуацію з правами людини, збиратиме інформацію про зростання військової активності на півострові, відслідковуватиме екологічну та економічну ситуацію на тимчасово окупованій території», – пояснив Глава держави.

Володимир Зеленський запропонував учасникам саміту визначити уповноважених представників, які підтримуватимуть зв’язок з офісом і координуватимуть спільну роботу.