Спільна декларація України, Королівства Бельгія та Королівства Нідерланди з нагоди візиту Президента України Володимира Зеленського до Нідерландів 4 травня 2023 року

Королівство Бельгія та Королівство Нідерланди підтверджують свою непохитну підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, а також свою повну підтримку невід’ємного права України на самооборону та вибір власних заходів безпеки.

Україна, Бельгія та Нідерланди повторюють свою вимогу згідно з рішенням Міжнародного суду ООН від 16 березня 2022 року, щоб Російська Федерація негайно, повністю та безумовно вивела всі свої військові сили з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з військовими чи нерегулярними збройними формуваннями, якими може керувати або які може підтримувати Російська Федерація, а також вивела будь-які організації та осіб, які можуть бути під її контролем або керівництвом.

Бельгія та Нідерланди підтверджують свою солідарність з Україною та її народом у героїчному захисті їхньої свободи та наших спільних цінностей.

Бельгія та Нідерланди підтверджують свої зобов’язання надавати Україні необхідну військову, гуманітарну та фінансову підтримку стільки, скільки це буде потрібно, щоб допомогти їй здолати військову агресію Росії.

(1) Заходи щодо задоволення нагальних потреб України у військовій та оборонній техніці

Бельгія та Нідерланди продовжать надавати військову підтримку Україні, спрямовану на посилення здатності ефективно захищати її територію на суші, на морі та в повітрі. Наша підтримка містить системи озброєння, броньовану техніку, боєприпаси та інші різноманітні форми допомоги, а також допомогу в підготовці українських Збройних Сил, зокрема підготовку для використання передових західних зразків озброєнь.

Україна високо цінує всю допомогу, яку Бельгія та Нідерланди надають для зміцнення обороноздатності України.

Бельгія та Нідерланди підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно, і продовжуватимуть надавати потужну військову та оборонну підтримку Україні.

(2) Українська формула миру

Бельгія та Нідерланди визнають суверенне рішення України щодо мирного процесу та висловлюють підтримку українській формулі миру, спрямованій на встановлення всеосяжного, справедливого та сталого миру в Україні для глобальної безпеки.

Висловлюють готовність брати участь у реалізації української формули миру та заохочують приєднатися до неї якомога більше інших країн.

Підтверджують свою готовність допомогти у скликанні Глобального саміту миру та взяти в ньому участь на високому рівні.

(3) Майбутня співпраця у сфері безпеки

Бельгія та Нідерланди високо оцінюють рішучість і мужність українського народу та Збройних Сил і визнають їхній значний внесок у безпеку євроатлантичного регіону та за його межами.

Разом із партнерами та шляхом міжнародної співпраці в межах Європейського Союзу, НАТО, Контактної групи з питань оборони України та в інших форматах Бельгія й Нідерланди підтримуватимуть українську армію, сектор безпеки й оборони в довгостроковій перспективі.

До того часу, як Україна стане членом НАТО, Бельгія та Нідерланди залишаються відданими підтримці України на її шляху до подальшої євроатлантичної інтеграції та зміцнення спроможності України захистити себе від поточної російської військової агресії та від будь-якої майбутньої загрози.

Безпека України має велике значення для Альянсу. У межах партнерства Україна – НАТО Бельгія та Нідерланди сприятимуть довгостроковій взаємосумісності з НАТО, реформуванню та реконструкції оборонної промисловості України, розбудові інституцій та потенціалу. Пріоритетом є чітка дорожня карта сталого переходу Збройних Сил України до стандартів, доктрини та інституцій НАТО, а також достатня фінансова підтримка. Україна, Нідерланди та Бельгія з нетерпінням чекають обговорення цих питань на саміті НАТО у Вільнюсі в липні 2023 року.

(4) Підзвітність і відновлення справедливості

Україна, Бельгія та Нідерланди підкреслюють свою тверду відданість притягненню до відповідальності винних у воєнних злочинах та інших жорстоких злочинах, скоєних у зв’язку з військовою агресією Росії проти України, а також підтримують створення відповідного механізму правосуддя для ефективного забезпечення відповідальності за злочин агресії.

Україна, Бельгія та Нідерланди наголошують на важливості розслідування міжнародних злочинів Офісом Генерального прокурора України та українськими слідчими органами, а також визнають важливу роль Міжнародного кримінального суду у встановленні відповідальності за всі злочини, які підпадають під юрисдикцію МКС, щодо яких було віддано накази або які стали можливими під час військової агресії Росії проти України.

(5) Санкції та відшкодування воєнних збитків Україні

Україна, Бельгія та Нідерланди визнають, що Російська Федерація має бути притягнута до відповідальності за всі порушення міжнародного права в Україні або проти неї, включно з її агресією в порушення Статуту ООН, а також серйозними порушеннями міжнародного права, і що вона повинна нести правові наслідки, які випливають із цих міжнародно-протиправних дій. Вона повинна припинити свою протиправну поведінку, надати запевнення й гарантії неповторення протиправних дій, а також забезпечити виплату репарацій.

Україна, Бельгія та Нідерланди погоджуються, що міжнародні санкції є невід’ємною частиною міжнародної відповіді на російську агресію.

Бельгія та Нідерланди віддані подальшому посиленню тиску на Росію через додаткові санкції Європейського Союзу, де це можливо, ефективну імплементацію санкцій, а також зусилля на рівні ЄС і G7 для протидії обходу режиму санкцій.

Україна, Бельгія та Нідерланди продовжуватимуть роботу з формування міжнародних механізмів компенсації збитків, травм і руйнувань, завданих російською агресією. Бельгія та Нідерланди віддані зусиллям ЄС щодо вивчення можливостей використання заморожених та знерухомлених російських активів для підтримки відновлення України та з метою виплати репарацій.