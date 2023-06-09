Спільна декларація України та Канади

Під час зустрічі в Києві 10 червня 2023 року Президент України та Прем'єр-міністр Канади ухвалили таку декларацію.

1. Президент України та Прем'єр-міністр Канади підтвердили своє однозначне засудження військової агресії Росії проти України, що триває. Україна продемонструвала надзвичайну рішучість у здійсненні свого невід'ємного права на самооборону від цього неспровокованого та невиправданого нападу. Росія повинна негайно, повністю й беззастережно вивести всі свої війська з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

2. Канада залишається непохитною у своїй відданості незалежності, суверенітету й територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Канада високо оцінює рішучість і мужність українського народу та Збройних Сил у захисті незалежності. Їхня стійкість і відвага на передовій демократії не лише захищають безпеку Європи перед лицем насильницького експансіонізму Росії, а й зміцнюють міжнародну систему, засновану на правилах, і демонструють, що незалежно від того, наскільки жорстоким є ворог, сила не робить його таким, що має рацію.

3. При цьому народ України може розраховувати на те, що Канада продовжуватиме свою політичну, фінансову, гуманітарну та військову підтримку стільки, скільки буде потрібно – як індивідуально, так і через міжнародну співпрацю в межах G7, НАТО, Організації Об'єднаних Націй та будь-якого іншого формату, де Канада може зробити свій вагомий внесок.

4. Починаючи з лютого 2022 року, Канада виділила понад 8 мільярдів доларів на широкомасштабну допомогу Україні. Канада надає безпрецедентну військову підтримку, включно з танками, системами протиповітряної оборони та артилерією, і продовжує розробляти нові заходи допомоги на основі потреб України.

5. Окрім військової допомоги, Канада надає Україні цивільну допомогу, включно з фінансовою, гуманітарною та екстреною підтримкою, починаючи з економічної допомоги й закінчуючи участю в розмінуванні територій задля порятунку життя цивільного населення. У кількох сферах Канада є лідером, наприклад у випуску перших у світі «Облігацій суверенітету України».

6. Канада підтримує ініціативу України щодо досягнення справедливого та сталого миру, заснованого на суверенітеті й територіальній цілісності України, і схвалює ключові принципи української формули миру. Канада робить значний внесок за кількома пунктами, визначеними у формулі, включно з ядерною безпекою, продовольчою безпекою, забезпеченням відповідальності та екологічною безпекою. У майбутньому Канада продовжуватиме зосереджувати свою підтримку на найбільших потребах України, приділяючи особливу увагу питанням, визначеним у формулі. Канада готова співпрацювати з Україною та іншими країнами для забезпечення якомога ширшої міжнародної участі у досягненні цілей формули миру, зокрема шляхом проведення найближчим часом Глобального саміту миру та будь-яких інших відповідних дипломатичних ініціатив.

7. Україна та Канада визнають, що війна, розв'язана Росією, має значні та широкомасштабні наслідки за межами України, включно з посиленням глобальної енергетичної та продовольчої криз. Ці наслідки найгостріше відчули на собі найбільш уразливі верстви населення. Україна та Канада зобов'язуються продовжувати працювати над пом'якшенням цих наслідків, зокрема шляхом взаємодії з партнерами з Глобального Півдня. Обидві країни також підтверджують вирішальну роль Чорноморської зернової ініціативи в боротьбі з голодом у світі та необхідність забезпечення її безперервного й безперешкодного функціонування. Канада високо оцінює постійні зусилля України, спрямовані як на реалізацію Чорноморської зернової ініціативи, так і на сприяння глобальній продовольчій безпеці за допомогою інших проектів, як-от ініціатива «Зерно з України».

8. Україна й Канада єдині у своїй рішучості боротися з безкарністю та наголошують на своїй твердій відданості притягненню до відповідальності осіб, винних у воєнних злочинах та інших жорстоких злочинах, скоєних у зв’язку з російською військовою агресією. Канада підтримує міжнародні зусилля в цьому напрямі та є членом Основної групи, яка вивчає варіанти притягнення до відповідальності за злочин агресії, для чого необхідна широка міжнародна підтримка. Україна та Канада також підтверджують свою підтримку розслідувань прокурора Міжнародного кримінального суду, які є кроком до забезпечення відповідальності, і беруть до уваги видані судом ордери на арешт. Канада була серед країн, які першими передали матеріали щодо дій Росії в Україні на розгляд суду в березні 2022 року, і відправила групу слідчих для підтримки його важливої роботи.

9. Україна й Канада погоджуються з необхідністю посилення нашого колективного тиску на Росію через подальші санкції з метою послаблення здатності Росії продовжувати свою незаконну загарбницьку війну. Крім того, вони погоджуються з необхідністю нарощування зусиль для забезпечення ефективного впровадження санкцій та запобігання й протидії їх обходу в третіх країнах та з боку третіх країн.

10. Україна й Канада продовжуватимуть працювати разом з іншими партнерами над розробкою механізмів для забезпечення компенсації за втрати, шкоду та збитки, спричинені російською агресією. Канада була першою країною, яка розпочала процес арешту та конфіскації активів, що належать особам та організаціям, які потрапили під санкції, з метою подальшого використання одержаних коштів для підтримки відновлення України та виплати компенсацій жертвам незаконного й невиправданого вторгнення Росії. Канада також приєдналася до реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України, створеного Радою Європи, як асоційований член-засновник 17 травня 2023 року. Канада продовжуватиме вивчати можливі варіанти використання заморожених і знерухомлених російських активів для підтримки відновлення України та для цілей відшкодування збитків.

11. Канада разом з міжнародними організаціями та міжнародними партнерами віддана участі у відновленні та реконструкції України. Вже зараз важливо закласти основу для амбітної й довгострокової співпраці, яка створить можливості та дасть змогу українському народу відновити свою країну на основі прозорої та інклюзивної національної архітектури відбудови, підтриманої ключовими реформами, що засновані на демократичних принципах. Залучення всіх відповідних партнерів, включно з приватним сектором, а також національними та міжнародними організаціями і фінансовими установами, має ключове значення для забезпечення процвітаючого майбутнього України.

12. У межах НАТО Канада наголошує, що Україна має право обирати власні заходи безпеки. Канада продовжує зосереджуватися на негайній підтримці для зміцнення здатності України до самооборони. Канада повністю підтримує Раду Україна – НАТО як майданчик для подальшого посилення та розширення поточної співпраці з метою сприяння реалізації шляху України до євроатлантичної сім'ї, відповідно до Бухарестської декларації. Канада підтримує набуття Україною членства в НАТО, щойно це дозволять умови. Україна та Канада з нетерпінням очікують на розв’язання цих питань на Саміті НАТО у Вільнюсі в липні 2023 року.

13. 2 грудня 1991 року Канада стала першою західною країною, яка визнала незалежність України. Понад 30 років потому Канада продовжує підтримувати народ України в його боротьбі за незалежність, демократію та свободу.

Підписано у двох примірниках 10 червня 2023 року в м. Києві англійською мовою.

Від України Президент Володимир Зеленський



Від Канади Прем’єр-міністр Джастін Трюдо