Спільна декларація України та Португальської Республіки

Під час телефонної розмови 8 липня 2023 року Президент України та Прем’єр-міністр Португальської Республіки ухвалили таку Спільну декларацію.

Президент України та Прем’єр-міністр Португальської Республіки вкотре однозначно засудили тривалу загарбницьку війну Росії проти України. Україна продемонструвала надзвичайну рішучість у здійсненні свого невід’ємного права на самооборону проти цього незаконного неспровокованого та необґрунтованого нападу, який грубо порушує міжнародне право, включно зі Статутом ООН. Росія повинна негайно, повністю та беззастережно вивести всі свої війська з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Португальська Республіка залишається непохитною у своїй відданості незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Португальська Республіка високо оцінює рішучість і мужність українського народу та збройних сил у захисті від загарбницької війни Росії та визнає їхній значний внесок у безпеку Євроатлантичного регіону та за його межами. Португальська Республіка продовжуватиме надавати політичну, фінансову, гуманітарну та військову підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно, – індивідуально та шляхом міжнародного співробітництва в Європейському Союзі, НАТО, ООН та в інших форматах.

Португальська Республіка зробила безпрецедентний і значний військовий внесок в Україну та продовжуватиме постійно враховувати найбільш нагальні та негайні потреби України для зміцнення її обороноздатності. Окрім національного внеску, Португальська Республіка бере активну участь у заходах Європейського Союзу та НАТО щодо військової допомоги Україні та підготовки українських військових, зокрема пілотів винищувачів.

Португальська Республіка активно сприяє заходам Європейського Союзу щодо військової допомоги Україні в межах Європейського фонду миру. Із цією метою Євросоюз наразі виділив 5,5 млрд євро на військову допомогу Україні. Через Місію військової допомоги ЄС Португальська Республіка разом зі своїми партнерами сприяє зміцненню спроможності українських збройних сил. Спираючись на підтримку, надану досі, Португальська Республіка допоможе Україні зміцнити свою стійкість, захистити свій народ і протидіяти російським кампаніям із дезінформації.

Португальська Республіка висловлює свою підтримку Українській формулі миру, спрямованій на встановлення всеосяжного, справедливого та сталого миру в Україні для глобальної безпеки. Українська формула миру передбачає низку важливих цілей, над багатьма з яких Португальська Республіка готова працювати, наприклад продовольчу безпеку, енергетичну безпеку та боротьбу з екоцидом. Португальська Республіка готова співпрацювати з Україною для забезпечення якомога ширшої міжнародної участі в реалізації Української формули миру та в Глобальному саміті миру.

Україна та Португальська Республіка підкреслюють свою тверду відданість притягненню до відповідальності винних у воєнних злочинах та інших жорстоких злочинах, скоєних у зв’язку з військовою агресією Росії проти України. Португальська Республіка бере активну участь і заохочує інші країни приєднатися до Основної групи (Core Group) з досягнення відповідальності за злочин агресії проти України та вітає міжнародні зусилля у співпраці з Україною, які тривають, для забезпечення відповідальності за широкої міжнародної підтримки.

Україна та Португальська Республіка знову заявляють про свою підтримку Міжнародного кримінального суду та розслідувань під керівництвом Прокурора, які наближають притягнення до відповідальності, і беруть до відома ордери Суду на арешт.

Португальська Республіка вітає угоду щодо нового Міжнародного центру з переслідування злочинів агресії проти України (ICPA) у Гаазі та вітають започаткування його роботи.

Україна та Португальська Республіка погоджуються з необхідністю посилити колективний тиск на Росію шляхом подальших санкцій, щоб послабити здатність Росії продовжувати незаконну загарбницьку війну. Зусилля щодо забезпечення ефективного впровадження санкцій, запобігання та протидії обходу санкцій у третіх країнах і з боку третіх країн мають бути посилені.

Україна та Португальська Республіка поділяють зобов’язання протидіяти російським неправдивим наративам і дезінформації про війну, європейські санкції та їх наслідки, зокрема у сфері глобальної продовольчої безпеки. Обидві мають намір продовжувати працювати над підвищенням наявності та доступності сільськогосподарської продукції в найбільш вразливих країнах.

Україна та Португальська Республіка продовжуватимуть разом з іншими розробляти механізми компенсації втрат, поранень та збитків, завданих російською агресією. Міжнародний реєстр збитків, створений із цією метою на саміті Ради Європи в Рейк’явіку 16–17 травня 2023 року, є важливою віхою та першим кроком до створення міжнародного механізму компенсації жертвам російської агресії. Наші зусилля продовжуватимуть спрямовуватись на вивчення відповідних варіантів фінансування механізму компенсації, включно з надійною правовою основою для використання заморожених і заблокованих російських активів, для підтримки відновлення України та з метою репарацій.

Португальська Республіка разом із міжнародними організаціями та партнерами готова брати участь у відновленні та відбудові України після війни. Уже зараз важливо закласти основу для амбітної та довгострокової співпраці, яка створить можливості та дасть українському народу змогу відновити свою країну. Залучення всіх відповідних партнерів, включно з приватними та міжнародними компаніями, із метою забезпечення фінансової підтримки, інвестицій та необхідних знань є важливим для забезпечення процвітання в майбутньому для України.

Майбутнє України та її народу – у європейській родині. Європейський Союз уже визнав європейську перспективу України та надав Україні статус країни-кандидата. Португальська Республіка рішуче підтримує Україну в її зусиллях щодо реформ та у виконанні вимог, необхідних для початку переговорів про вступ, очікуючи на позитивний звіт Європейської комісії.

У межах НАТО Португальська Республіка продовжує зосереджуватися на безпосередній підтримці України, зокрема через посилений Комплексний пакет допомоги НАТО. У координації з членами Альянсу та партнерами Португальська Республіка продовжує надавати підтримку зміцненню спроможності України захищатися та нагадує, що Україна має право обирати власні заходи безпеки. На саміті в Бухаресті у 2008 році союзники погодилися, що Україна стане членом НАТО. Політика відкритих дверей НАТО міцно ґрунтується на Вашингтонському договорі. Україна офіційно подала запит на прискорену процедуру членства в НАТО у вересні 2022 року. Португальська Республіка продовжуватиме підтримувати Україну на шляху до майбутнього членства та виступає за те, щоб Україна стала членом НАТО, коли для цього з’являться відповідні умови. Україна та Португальська Республіка з нетерпінням чекають на розв’язання всіх цих питань на майбутньому саміті НАТО у Вільнюсі в липні 2023 року.