Спільна декларація України та Республіки Болгарія щодо євроатлантичної інтеграції України

Усвідомлюючи необхідність подальшого зміцнення консолідованої спроможності євроатлантичної спільноти протистояти наявним і потенційним глобальним викликам і загрозам безпеці,
наголошуючи, що Російська Федерація становить найбільш значну та безпосередню загрозу для безпеки союзників, а також для миру й стабільності євроатлантичного простору, як це визначено в Стратегічній концепції НАТО 2022 року, ухваленій главами держав та урядів на саміті НАТО в Мадриді 29 червня 2022 року,
нагадуючи, що НАТО не прагне конфронтації, не становить загрози для Російської Федерації та продовжуватиме реагувати на російські загрози й ворожі дії об’єднано та відповідально, зокрема шляхом посилення стримування та оборони для всіх членів Альянсу, підвищення стійкості та підтримки своїх партнерів з метою протидії ворожому втручанню й агресії,
беручи до уваги, що в Декларації Мадридського саміту НАТО від 29 червня 2022 року Альянс підтверджує свою непохитну підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з територіальними водами, а також повністю підтримує невід'ємне право України на самооборону та вибір власних гарантій безпеки,
посилаючись на статтю 10 Вашингтонського договору НАТО, у якій чітко зазначено, що будь-яка інша європейська держава, здатна просувати принципи цього договору та сприяти безпеці Північноатлантичного регіону, може бути запрошена приєднатися до цього договору,
нагадуючи Декларацію Бухарестського саміту НАТО 2008 року, у якій члени Альянсу погодилися, що Україна стане членом НАТО,
враховуючи значний внесок України в безпеку Північноатлантичного простору, зокрема її зусилля у стримуванні неспровокованої та невиправданої військової агресії Росії,
беручи до уваги Спільне звернення Президента України Володимира Зеленського, Голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука, Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля до Організації Північноатлантичного договору від 30 вересня 2022 року щодо заявки України на членство в НАТО,
відзначаючи непохитну позицію Республіки Болгарія щодо стратегічного курсу України на євроатлантичну інтеграцію,
Україна та Республіка Болгарія
- вітають значні досягнення України в просуванні на шляху євроатлантичної інтеграції, зокрема щодо досягнення взаємосумісності з НАТО, яку демонструють Збройні Сили України на полі бою;
- підтверджують свій намір збільшити спільні зусилля щодо підтримки інтеграції України до Альянсу та імплементації стандартів НАТО;
- заявляють про таке:
- Республіка Болгарія продовжуватиме підтримувати потужну та ефективну політичну й матеріальну підтримку України з боку Альянсу, спрямовану на забезпечення спроможності України ефективно захищати свою територію на суші, на морі та в повітрі;
- Україна високо цінує всю практичну допомогу, яку надає Республіка Болгарія та болгарський народ з метою зміцнення обороноздатності України;
- Республіка Болгарія підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно. Вона продовжуватиме надавати потужну військову, технічну, оборонну та гуманітарну допомогу народу України як самостійно, так і шляхом міжнародної співпраці в межах Європейського Союзу, НАТО, Організації Об’єднаних Націй та інших форматів;
- Республіка Болгарія віддана участі разом з міжнародними організаціями, союзниками та партнерами у повоєнному відновленні та відбудові України;
- погоджуються, що безпека України є надзвичайно важливою для стабільності євроатлантичного регіону. Болгарія повністю підтримує Раду Україна – НАТО як майданчик для подальшого посилення та розширення поточної співпраці з метою сприяння реалізації шляху України до євроатлантичної сім'ї;
- зазначають, що Республіка Болгарія підтримує набуття Україною членства в НАТО, щойно це дозволять умови. Членство України в НАТО є єдиним способом забезпечити достатній рівень безпеки в широкому сенсі як для України, так і для всієї євроатлантичної сім'ї. Вступ України до НАТО зробить Україну безпечнішою, Альянс – сильнішим, а євроатлантичний простір – захищенішим;
- Україна й Болгарія з нетерпінням очікують на розв’язання цих питань на саміті НАТО у Вільнюсі в липні 2023 року.
Підписано у м. Софії, Республіка Болгарія, 6 липня 2023 року у двох примірниках англійською мовою.
Від України Президент Володимир Зеленський
Від Республіки Болгарія Прем'єр-міністр Ніколай Денков