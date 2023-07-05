Спільна декларація України та Республіки Болгарія щодо євроатлантичної інтеграції України

Усвідомлюючи необхідність подальшого зміцнення консолідованої спроможності євроатлантичної спільноти протистояти наявним і потенційним глобальним викликам і загрозам безпеці,

наголошуючи, що Російська Федерація становить найбільш значну та безпосередню загрозу для безпеки союзників, а також для миру й стабільності євроатлантичного простору, як це визначено в Стратегічній концепції НАТО 2022 року, ухваленій главами держав та урядів на саміті НАТО в Мадриді 29 червня 2022 року,

нагадуючи, що НАТО не прагне конфронтації, не становить загрози для Російської Федерації та продовжуватиме реагувати на російські загрози й ворожі дії об’єднано та відповідально, зокрема шляхом посилення стримування та оборони для всіх членів Альянсу, підвищення стійкості та підтримки своїх партнерів з метою протидії ворожому втручанню й агресії,

беручи до уваги, що в Декларації Мадридського саміту НАТО від 29 червня 2022 року Альянс підтверджує свою непохитну підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з територіальними водами, а також повністю підтримує невід'ємне право України на самооборону та вибір власних гарантій безпеки,

посилаючись на статтю 10 Вашингтонського договору НАТО, у якій чітко зазначено, що будь-яка інша європейська держава, здатна просувати принципи цього договору та сприяти безпеці Північноатлантичного регіону, може бути запрошена приєднатися до цього договору,

нагадуючи Декларацію Бухарестського саміту НАТО 2008 року, у якій члени Альянсу погодилися, що Україна стане членом НАТО,

враховуючи значний внесок України в безпеку Північноатлантичного простору, зокрема її зусилля у стримуванні неспровокованої та невиправданої військової агресії Росії,

беручи до уваги Спільне звернення Президента України Володимира Зеленського, Голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука, Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля до Організації Північноатлантичного договору від 30 вересня 2022 року щодо заявки України на членство в НАТО,

відзначаючи непохитну позицію Республіки Болгарія щодо стратегічного курсу України на євроатлантичну інтеграцію,

Україна та Республіка Болгарія

вітають значні досягнення України в просуванні на шляху євроатлантичної інтеграції, зокрема щодо досягнення взаємосумісності з НАТО, яку демонструють Збройні Сили України на полі бою;

підтверджують свій намір збільшити спільні зусилля щодо підтримки інтеграції України до Альянсу та імплементації стандартів НАТО;

заявляють про таке: Республіка Болгарія продовжуватиме підтримувати потужну та ефективну політичну й матеріальну підтримку України з боку Альянсу, спрямовану на забезпечення спроможності України ефективно захищати свою територію на суші, на морі та в повітрі; Україна високо цінує всю практичну допомогу, яку надає Республіка Болгарія та болгарський народ з метою зміцнення обороноздатності України; Республіка Болгарія підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно. Вона продовжуватиме надавати потужну військову, технічну, оборонну та гуманітарну допомогу народу України як самостійно, так і шляхом міжнародної співпраці в межах Європейського Союзу, НАТО, Організації Об’єднаних Націй та інших форматів; Республіка Болгарія віддана участі разом з міжнародними організаціями, союзниками та партнерами у повоєнному відновленні та відбудові України;

погоджуються, що безпека України є надзвичайно важливою для стабільності євроатлантичного регіону. Болгарія повністю підтримує Раду Україна – НАТО як майданчик для подальшого посилення та розширення поточної співпраці з метою сприяння реалізації шляху України до євроатлантичної сім'ї;

зазначають, що Республіка Болгарія підтримує набуття Україною членства в НАТО, щойно це дозволять умови. Членство України в НАТО є єдиним способом забезпечити достатній рівень безпеки в широкому сенсі як для України, так і для всієї євроатлантичної сім'ї. Вступ України до НАТО зробить Україну безпечнішою, Альянс – сильнішим, а євроатлантичний простір – захищенішим;

Україна й Болгарія з нетерпінням очікують на розв’язання цих питань на саміті НАТО у Вільнюсі в липні 2023 року.

Підписано у м. Софії, Республіка Болгарія, 6 липня 2023 року у двох примірниках англійською мовою.

Від України Президент Володимир Зеленський

Від Республіки Болгарія Прем'єр-міністр Ніколай Денков