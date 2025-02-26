Спільна позиція Європи та гарантії безпеки: Володимир Зеленський провів зустріч із Кіром Стармером

Президент України Володимир Зеленський розпочав робочий візит до Великої Британії із зустрічі з Премʼєр-міністром Кіром Стармером.

«Хочу подякувати вам, народу Сполученого Королівства за таку велику підтримку від самого початку цієї війни. Ми в Україні дуже щасливі, що маємо таких стратегічних партнерів», – сказав Президент.

Окремо Володимир Зеленський висловив вдячність за організацію зустрічі європейських лідерів, яка відбудеться в Лондоні завтра.

Майбутнє Європи й трансатлантичної єдності визначається просто зараз. Війна Росії в Україні, прямі загрози для всієї Європи та пошуки шляхів до миру – ключові теми обговорення і сьогоднішніх переговорів у двосторонньому форматі, і завтрашньої розширеної зустрічі з партнерами.

Президент України та Премʼєр-міністр Великої Британії поділилися деталями своїх візитів до США.

Лідери докладно обговорили координацію з партнерами, реалізацію спільного плану дій та конкретних кроків для посилення позицій України і закінчення війни стійким та справедливим миром. Таким миром, після якого Росія не використає припинення вогню, щоб переозброїтися та напасти знову. Саме тому за столом будь-яких потенційних мирних переговорів мають бути Україна, Європа й США.

Окрему увагу приділили надійним гарантіям безпеки та ролі, яку готова відіграти в них Велика Британія. Лідери засвідчили однакове бачення того, яким має бути впевненість у майбутньому для всіх.

Кір Стармер зазначив, що Сполучене Королівство буде з Україною стільки, скільки потрібно. Він наголосив: саме тому сьогодні стільки людей у Лондоні вийшли на вулиці, щоб у такий спосіб висловити свою підтримку.

«Вони вийшли, щоб продемонструвати, наскільки вони підтримують вас, наскільки вони підтримують Україну. А також – нашу непохитну рішучість стояти з вами й досягти того, чого ми обидва хочемо досягти, а саме тривалого миру для України, заснованого на суверенітеті й безпеці для України. Це так важливо для України, Європи і Сполученого Королівства», – сказав Премʼєр-міністр Великої Британії.

Також у присутності Володимира Зеленського та Кіра Стармера міністр фінансів України Сергій Марченко (онлайн) та канцлер казначейства Великої Британії Рейчел Рівз підписали кредитний договір між Україною як позичальником і Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії як кредитором.

Торік у жовтні ЄС спільно з країнами G7 ухвалив рішення щодо надання кредитів на суму до 45 млрд євро для підтримання нагальних бюджетних, військових і відновлювальних потреб України. Зокрема, від Сполученого Королівства планують залучити до 2 млрд 258 млн фунтів стерлінгів. Ці кошти можуть бути витрачені на закупівлю оборонних матеріалів для нашої держави.

Кредит надається на 30 років і погашатиметься з доходів, отриманих від заморожених російських активів.