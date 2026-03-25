Спільна робота для захисту життів та ситуація на світовому ринку нафти – головні теми обговорення під час зустрічі президентів України та ОАЕ

В Абу-Дабі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Обʼєднаних Арабських Еміратів Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном.

Лідери обговорили результати роботи української команди в ОАЕ, що допомагає тут захищати життя. Мухаммад бін Заїд Аль Нагаян подякував Україні за надання експертної підтримки та досвід, яким діляться українці. Володимир Зеленський наголосив, що для нашої країни це також важливо, бо терор ніде у світі не повинен брати гору і захисту має бути достатньо в кожному регіоні.

Президент окремо акцентував, що Україна відкрита до спільної довгострокової роботи, яка в стратегічній перспективі точно посилить наші народи та захист життя в наших державах. Саме тому важливо використовувати можливості обох країн для посилення захисту, включно з інвестиціями, спільним виробництвом і відповідною модернізацією захисних систем критичної та соціальної інфраструктури.

Лідери говорили доволі детально про безпекову ситуацію в ОАЕ та в регіоні і удари з Ірану, а також блокування Ормузької протоки та його вплив на світовий ринок нафти.

«Для всіх нормальних держав важливо забезпечити стабільність та захистити життя в умовах сучасних загроз. Україна в цьому має відповідну експертизу: наші міста, на жаль, щодня під ударами вже впродовж чотирьох років повномасштабної війни. Українці напрацювали відповідну систему захисту, яка дає значний відсоток збиття ворожих дронів і ракет. Саме такий системний підхід та інтеграцію досвіду ми пропонуємо нашим партнерам», – зазначив Президент України.

Володимир Зеленський і Мухаммад бін Заїд Аль Нагаян обговорили можливі кроки для ефективного реагування на всі виклики, які зараз існують, та домовилися про співробітництво у сфері безпеки і оборони. Команди фіналізують деталі домовленостей.