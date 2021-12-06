Спільна заява глав держав/урядів «Асоційованого тріо» – Грузії, Республіки Молдова та України за підсумками 6-го Саміту «Східного партнерства»

Ми, глави держав/урядів Грузії, Республіки Молдова та України, зустрілися сьогодні у Брюсселі на полях 6-го Саміту «Східного партнерства» і зробили таку заяву.

Ми привітали Спільну декларацію Саміту Східного партнерства «Відновлення, стійкість і реформування», оприлюднену сьогодні у Брюсселі, і, схваливши довгострокові політичні цілі та новий перелік пріоритетів на період після 2020 року, підтверджуємо нашу тверду прихильність стратегічній, амбітній та далекоглядній політиці Східного партнерства, заснованій на спільних фундаментальних цінностях, взаємних інтересах, на спільній власності та відповідальності. Ми привітали схвалення на Саміті Східного партнерства Економічного та інвестиційного плану для Східного партнерства, що містить конкретні флагманські ініціативи для країн-партнерів.

Ми ще раз наголосили, що ініціатива «Асоційоване тріо», яка просуває європейський вибір, європейські прагнення та європейську ідентичність своїх народів, покликана посилити співпрацю з питань європейської інтеграції, залишається відданою подальшому стратегічному розвитку Східного партнерства відповідно до принципів диференціації та інклюзивності.

Ми підтвердили нашу тверду відданість подальшому зміцненню політичної асоціації та економічної інтеграції Грузії, Республіки Молдова та України з Європейським Союзом, зокрема шляхом продовження тісної співпраці з метою зміцнення верховенства права та просування реформ для досягнення відповідності Копенгагенським критеріям.

Ми нагадали, що згідно зі статтею 49 Договору про Європейський Союз будь-яка європейська держава, яка поважає цінності, зазначені у статті 2 Договору про Європейський Союз, і зобов’язується їх просувати, може подати заявку на вступ до Європейського Союзу.

Ми відзначили, що повага до спільних цінностей і виконання угод про асоціацію/ПВЗВТ сприятиме подальшому прогресу у наших відносинах. Ми нагадали, що ефективна реалізація УА та їхніх ПВЗВТ, у тому числі ширший процес наближення законодавства, сприятиме подальшій економічній інтеграції до внутрішнього ринку Європейського Союзу, як це передбачено угодами про асоціацію.

Ми визнали необхідність посилення співпраці «Асоційованого тріо» з ЄС з метою посилення координації між ними з питань, що становлять спільний інтерес, пов’язаний із просуванням європейської інтеграції, включно з визнанням Європейським Союзом європейської перспективи «Асоційованого тріо».

Ми наголосили, що, зважаючи на позитивний досвід неформальних міністерських зустрічей щодо ПВЗВТ, «Асоційоване тріо» сподівається на розширення галузевого співробітництва з ЄС у інших сферах, зокрема з питань «зеленого» та цифрового переходів, сполученості, енергетичної безпеки, юстиції та внутрішніх справ, стратегічних комунікацій та охорони здоров'я.

Ми висловили свою зацікавленість у поглибленні співпраці країн Тріо з ЄС з метою інтеграції до Єдиного цифрового ринку ЄС, у тому числі шляхом участі у програмах ЄС «Цифрова Європа», «Інструмент сполучення Європи», а також зниження плати за роумінг між ЄС та «Асоційованим тріо».

Ми готові докласти всіх зусиль для посилення співпраці з ЄС, у тому числі на високому рівні, з метою зміцнення європейської енергетичної безпеки, повного використання наявних газотранспортних систем, повного застосування законодавства ЄС, синхронізації електричних мереж та запобігання використання енергії як зброї.

Ми відзначили необхідність посилення сполученості та транспортних зв’язків між ЄС та «Асоційованим тріо», у тому числі шляхом лібералізації ринку автотранспортних перевезень, розвитку транспортних коридорів, а також реалізації спільних інфраструктурних проектів за підтримки Економічного та інвестиційного плану Східного партнерства.

Ми визнали, що драматичні зміни ситуації у Східному партнерстві та Чорноморському регіоні після 5-го Саміту Східного партнерства у 2017 році, включно з безпекою, енергетикою, охороною здоров’я та іншими новими викликами, повинні спільно вирішуватися країнами-партнерами у тісній співпраці з ЄС. Ми наголошуємо на тому, що постійна дестабілізація та порушення принципів міжнародного права в багатьох частинах регіону Східного партнерства становлять серйозну загрозу для миру, безпеки та стабільності у Європі. Ми привітали активні зусилля ЄС у врегулюванні конфліктів та процесах зміцнення довіри та закликали до посилення його ролі у сприянні миру та стабільності в регіоні Східного партнерства, використовуючи всі доступні інструменти, в тому числі відповідні обмежувальні заходи, коли це необхідно. Ми закликали лідерів ЄС розглянути ці питання на засіданні Європейської Ради 16 грудня 2021 року.

Ми нагадали, що спроби анексії Росією та незаконна окупація територій Грузії, її агресія на сході України та тимчасова окупація Криму, а також невирішений конфлікт у Придністровському регіоні Республіки Молдова становлять серйозну загрозу для регіону та Європи в цілому.

Ми знову рішуче засудили явне порушення суверенітету й територіальної цілісності низки держав Східного партнерства, включно з розпалюванням та підтримкою конфліктів, використанням дезінформації та кібератак, посиленням мілітаризації регіону, порушенням прав людини або проведенням виборів на тимчасово окупованих територіях.

Ми також відзначили важливість подальшого підвищення стійкості та співробітництва у сфері спільної політики безпеки та оборони (СПБО) та спільної зовнішньої політики та політики безпеки (СЗБП) з ЄС та нагадали про спільне зобов’язання просувати принципи, закріплені в угодах про асоціацію. Ми очікуємо на розвиток співпраці з агентствами та механізмами ЄС, включно з Європейським фондом миру та участю в проектах PESCO. Ми також висловили зацікавленість у діалозі з ЄС у межах ініціативи «Компас безпеки».

Ми підтвердили нашу рішучість, підкріплену сильною волею наших народів, діяти в напрямку членства у Європейському Союзі. У цьому зв’язку ми закликаємо Європейський Союз підтримати суверенний вибір наших держав разом з усіма відповідними кроками, зробленими нами в напрямі європейської інтеграції, та визнати європейську перспективу Грузії, Республіки Молдова та України.