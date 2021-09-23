Спільна заява Президента України Володимира Зеленського та Президента Держави Ізраїль Іцхака Герцога

5 жовтня 2021 року

На запрошення Президента України Володимира Зеленського Президент Держави Ізраїль Іцхак Герцог 5-6 жовтня 2021 року перебуває з державним візитом в Україні.

5 жовтня 2021 року в атмосфері взаєморозуміння відбулися офіційні переговори глав двох держав, під час яких були проведені плідні дискусії та обмін думками з широкого кола питань порядку денного українсько-ізраїльських відносин, актуальної міжнародної та регіональної проблематики.

Сторони із задоволенням констатували динамічний характер розвитку українсько-ізраїльських відносин, 30-річний ювілей встановлення яких відзначатиметься наприкінці цього року.

Президенти підтвердили прагнення обох країн підтримувати активний політичний діалог та двостороннє співробітництво у торговельно-економічній, інвестиційній, науково-технічній, культурно-гуманітарній сферах та заохочувати контакти між представниками ділових, наукових та академічних кіл.

Україна та Ізраїль також підтвердили свою відданість основоположним принципам міжнародного права, повазі до суверенітету та територіальної цілісності держав.

У зв’язку з цим ізраїльська сторона висловила сподівання на те, що завдяки міжнародним дипломатичним зусиллям суверенітет і територіальна цілісність України будуть відновлені у близькому майбутньому.

Сторони позитивно оцінили імплементацію положень двосторонньої Угоди про вільну торгівлю, яка набула чинності 1 січня 2021 року, та висловили сподівання на початок переговорів щодо поширення режиму вільної торгівлі між двома країнами на сферу послуг.

Сторони підкреслили важливість відновлення роботи Спільної українсько-ізраїльської комісії з питань торгівлі та економічного співробітництва, щойно це дозволить епідемічна ситуація в обох країнах.

Президенти України та Ізраїлю також наголосили на важливості координації зусиль для подолання пандемії коронавірусу COVID-19, серед іншого, шляхом взаємного визнання найближчим часом сертифікатів про вакцинацію, та привітали двосторонню співпрацю у цій сфері.

Президенти двох країн погодилися й надалі заохочувати контакти між громадянами та організаціями громадянського суспільства з метою розширення і зміцнення дружніх зв'язків та взаєморозуміння між українським та ізраїльським народами.

Сторони домовилися продовжувати співробітництво з метою збереження та збагачення культурної спадщини і традицій українського та єврейського народів.

Ізраїльська сторона відзначила системні зусилля України зі створення належних умов для відвідування іудейськими паломниками історичних та святих місць на її території, а також відправлення ними релігійних обрядів, у т. ч. організації щорічного паломництва брацлавських хасидів до м. Умань.

Президенти України та Ізраїлю спільно з іншими високими делегаціями візьмуть участь у заходах зі вшанування 80-х роковин масових розстрілів у Бабиному Яру. У зв’язку з цим сторони підкреслили необхідність збереження пам’яті про Голокост, як і важливість просвітницьких зусиль на національному та міжнародному рівнях з метою запобігання рецидивам таких жахливих злочинів.

Особливу увагу було приділено ролі Праведників народів світу з України у порятунку євреїв під час Другої світової війни.

Українська сторона з вдячністю відзначила вшанування Президентом Іцхаком Герцогом пам’яті жертв Голодомору в Україні.

Сторони підкреслили важливість продовження просвітницьких зусиль, спрямованих на увічнення пам'яті та поширення інформації про Голодомор 1932-1933 років в Україні.

Сторони підтвердили налаштованість захищати соціальні права своїх громадян відповідно до домовленостей, досягнутих їхніми урядами.

Глави держав рішуче засудили будь-які прояви шовінізму, нетерпимості, ксенофобії та антисемітизму.

Ізраїльська сторона високо оцінила зусилля Президента, Уряду та Парламенту України у боротьбі з антисемітизмом в Україні, зокрема ухвалення закону про запобігання та протидію антисемітизму в Україні.

Володимир Зеленський та Іцхак Герцог підтвердили обопільну налаштованість і надалі зміцнювати дружні відносини між народами України та Ізраїлю.