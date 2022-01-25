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Спільна заява Президента України Володимира Зеленського та Прем’єр-міністра Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Бориса Джонсона

1 лютого 2022 року - 20:01

(м. Київ, 1 лютого 2022 року)

Президент України Володимир Зеленський та Прем’єр-міністр Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Борис Джонсон зустрілися в Києві 1 лютого 2022 року для обговорення російської ворожої діяльності, що триває, включно з нарощуванням військ.

Прем’єр-міністр наголосив на непохитній відданості Сполученого Королівства суверенітету, незалежності й територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Сполучене Королівство стоїть пліч-о-пліч з Україною перед лицем російської агресії, що триває й становить загрозу миру та безпеці в регіоні, підриває глобальний порядок. Лідери наголосили, що правом кожного українця є визначати своє майбутнє.

Вони застерегли, що будь-яке подальше втручання Росії в Україну буде масштабною стратегічною помилкою та матиме жорсткі гуманітарні наслідки.

Україна та Сполучене Королівство погодилися працювати разом з метою зміцнення безпеки та обороноздатності України. Лідери також висловили відданість зміцненню енергетичної безпеки України та підтримці її зусиль у сфері «зеленої» трансформації. Прем’єр-міністр оголосив про пакет нової фінансової допомоги обсягом 88 млн фунтів стерлінгів для підтримки зусиль України з розбудови стійкості та скорочення залежності від постачання російських енергоносіїв.

Лідери ще раз підтвердили бажання поглиблювати стратегічне партнерство між Україною та Великою Британією в усіх сферах, що становлять взаємний інтерес, а також продовжувати взаємодію, зокрема в межах Стратегічного діалогу Україна – Велика Британія.

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