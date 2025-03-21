Спільна заява Президента України Володимира Зеленського та Президента Чеської Республіки Петра Павела про стратегічне партнерство між Україною та Чеською Республікою

Ми, президенти України та Чеської Республіки,

беручи до уваги положення Договору про дружні відносини і співробітництво між Україною та Чеською Республікою від 26 квітня 1995 року, Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Чеської Республіки про економічне, промислове і науково-технічне співробітництво від 16 квітня 2004 року, інших чинних для двох держав міжнародних угод та Угоди про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між Україною та Чеською Республікою від 18 липня 2024 року, а також високо оцінюючи розвиток всебічних двосторонніх відносин між Україною та Чехією і значний потенціал для подальшої співпраці в усіх сферах, що становлять спільний інтерес:

визнаємо, що двосторонні відносини між Україною та Чеською Республікою досягли рівня всеосяжного стратегічного партнерства, заснованого на спільних інтересах, спільних демократичних цінностях та повазі до міжнародного права;

засвідчуємо намір надати нового імпульсу українсько-чеському партнерству, заснованому на засадах солідарності, поваги, довіри та взаємної підтримки у політичній, оборонній, торговельно-економічній, науково-технічній, культурній, гуманітарній та інших сферах, а також громадянського суспільства;

враховуючи героїчний опір українського народу неспровокованій збройній агресії Російської Федерації проти України, яка розпочалася в лютому 2014 року, підтверджуємо безумовну підтримку та відданість суверенітету, незалежності, єдності й територіальній цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів станом на 1991 рік, включно з її територіальними водами. Україна вдячна Чехії за значну військову, оборонну, економічну, енергетичну та гуманітарну допомогу, надану з початку незаконного, неспровокованого та невиправданого повномасштабного військового вторгнення Російської Федерації в Україну в лютому 2022 року;

рішуче засуджуємо агресивну війну Російської Федерації проти України, міжнародні злочини, які скоюються збройними силами Російської Федерації та підконтрольними їй збройними формуваннями та численні порушення норм міжнародного права;

наголошуємо, що Росія має бути притягнута до відповідальності за збитки, втрати та шкоду, завдані внаслідок її агресивної війни проти України. До відповідальності також мають бути притягнені російські військові та офіційні особи Російської Федерації за навмисні та невибіркові збройні атаки на цивільне населення та цивільну інфраструктуру України, інші воєнні злочини та злочини проти людяності, а вище військово-політичне керівництво Російської Федерації має бути притягнуте до відповідальності за злочин агресії проти України. Росія повинна компенсувати вартість довгострокової відбудови України;

вітаємо розслідування, які проводяться Міжнародним кримінальним судом, діяльність Спільної слідчої групи та створення Міжнародного центру з переслідування за злочин агресії проти України, а також діяльність Основної групи держав, які мають на меті віднайдення найбільш правильного правового рішення для створення спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії Російської Федерації проти України;

погоджуємося з обов’язковістю продовження практичної допомоги Україні для встановлення всеосяжного, справедливого й тривалого миру;

висловлюємо цілковиту підтримку принципів, викладених в Українській формулі миру та Плані перемоги України;

відзначаємо внесок Чеської Республіки як співлідера в реалізацію пункту 1 «Радіаційна та ядерна безпека» Формули миру й закликаємо всі держави, які поважають норми міжнародного права та принципи Статуту ООН, підтримати процес імплементації цієї ініціативи;

відзначаємо важливість продовження ізоляції Російської Федерації як країни-агресора в межах міжнародних організацій та інституцій;

підтверджуємо наші спільні наміри використовувати всі доступні міжнародні формати, механізми та організації для відновлення територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів станом на 1991 рік, включно з її територіальними водами;

відзначаємо тверду підтримку з боку Чеської Республіки перспективи повноправного членства України в ЄС та збереження перспективи майбутнього приєднання до НАТО;

наголошуємо, що Росія не має права голосу та впливу на процес ухвалення рішення у межах ЄС і НАТО щодо членства України в цих організаціях;

визнаючи прогрес України на шляху європейської інтеграції, підтверджуємо подальшу тверду підтримку з боку Чеської Республіки реформ України та зусиль з узгодження законодавства України з нормами ЄС;

схвалюємо участь Чехії в Міжнародній коаліції за повернення українських дітей;

вітаємо та підтверджуємо тривалу й тісну співпрацю між українськими та чеськими неурядовими організаціями та громадянським суспільством;

наголошуємо на потребі продовжувати діяльність Українсько-чеського громадського форуму як комунікаційної платформи для громадянського діалогу між українськими та чеськими громадськими організаціями та активістами;

наголошуємо, що обмежувальні заходи (санкції), запроваджені ЄС і міжнародною спільнотою у відповідь на агресію Російської Федерації проти України, зокрема персональні санкції, мають бути збережені та посилені до встановлення й гарантування всеосяжного, справедливого й тривалого миру в Україні;

погоджуємося з тим, що суверенні російські активи та приватні активи підсанкційних осіб мають залишатися замороженими доти, поки Російська Федерація не заплатить за збитки, втрати та шкоду, заподіяні збройною агресією проти України. Чеська Республіка, працюючи зі своїми партнерами в ЄС, прагнутиме продовжувати вивчати всі правомірні шляхи, за допомогою яких такі російські активи й доходи від них можуть бути використані для підтримки України відповідно до міжнародного права та норм ЄС;

відзначаємо участь Чеської Республіки у міжнародному Реєстрі збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України (під егідою Ради Європи);

засвідчуємо готовність продовжувати працювати разом із міжнародними партнерами над подальшим упровадженням міжнародного компенсаційного механізму, зокрема над якнайшвидшим створенням міжнародної Комісії з розгляду заяв для України;

підкреслюємо необхідність використання всіх наявних механізмів і форматів співпраці в межах ООН, ОБСЄ, Ради Європи, ЮНЕСКО, МАГАТЕ, а також інших форматів, зокрема міжнародної Кримської платформи, Ініціативи трьох морів, посилення практичної допомоги Україні та сприяння співпраці між відповідними державами у сфері безпеки, енергетики, інфраструктури та інших сферах;

підтверджуємо наші зобов’язання щодо розбудови вигідної та передбачуваної співпраці, спрямованої на імплементацію конкретних проєктів між Україною та Чеською Республікою;

підтверджуємо важливість участі Чеської Республіки в реалізації проєктів з відбудови та відновлення України, зокрема в межах її патронату над Дніпропетровською областю, та готовність до розширення допомоги задля відновлення життєдіяльності найбільш постраждалих областей України;

відзначаємо налаштованість обох держав співпрацювати в напрямі зміцнення глобальної продовольчої безпеки, зокрема шляхом участі в реалізації гуманітарних ініціатив «Зерно з України» та «Продовольство з України»;

відзначаємо налаштованість обох держав посилювати інвестиційну співпрацю та сприяти розширенню двостороннього партнерства між українськими та чеськими компаніями;

наголошуємо на важливості спільної роботи для посилення співпраці проти кіберзагроз Російської Федерації та інших недружніх країн і недержавних учасників;

вітаємо наміри щодо посилення співпраці між державами з метою протидії загрозам інформаційній безпеці, включно з пропагандою та іншими формами іноземного інформаційного маніпулювання та втручання, зокрема й дезінформацією;

визнаємо важливість співпраці у сфері стратегічних комунікацій між Україною та Чеською Республікою щодо подолання викликів, просування спільних цінностей і посилення стійкості проти інформаційної війни;

відзначаємо наміри Чеської Республіки у підтримці інтеграції оборонної промисловості України в європейську оборонну технологічну та промислову базу, враховуючи можливості, які надає Європейська оборонно-промислова стратегія та Європейська програма оборонної промисловості;

позитивно оцінюємо реалізацію чеської снарядної ініціативи, її продовження та розширення на інші види боєприпасів, а також участь у авіаційній коаліції, коаліції спроможностей бронетехніки, коаліції з розмінування та коаліції БпЛА;

високо оцінюємо співпрацю двох держав у галузі оборонної промисловості, що охоплює спільне виробництво озброєння з його локалізацією на території України;

вітаємо постійну участь українських та чеських оборонних підприємств у виставкових заходах на території України та Чеської Республіки;

вважаємо важливою участь Чеської Республіки в різних ініціативах із залучення іноземних ресурсів на розвиток оборонно-промислового комплексу України;

наголошуємо на важливості розвитку діяльності всіх міждержавних інституційних механізмів співпраці, зокрема спільних міжурядових консультацій, Українсько-чеської змішаної комісії з питань економічного, промислового та науково-технічного співробітництва, Змішаної українсько-чеської комісії з міжнародних автомобільних перевезень, Спільної міжурядової українсько-чеської комісії в галузі оборонної промисловості та Спільного українсько-чеського комітету з науково-технологічного співробітництва;

вирішили ініціювати створення постійно діючого консультаційного механізму між Офісом Президента України та Офісом Президента Чеської Республіки на рівні зовнішньополітичних радників для координації та обміну інформацією щодо багатосторонніх і двосторонніх ініціатив у сфері безпеки та оборони, який збиратиметься не рідше одного разу на рік з можливістю проведення позачергових зустрічей у разі необхідності.