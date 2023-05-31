Спільна заява Президента Володимира Зеленського та Президента Урсули фон дер Ляєн з нагоди Міжнародного дня захисту дітей

З нагоди Міжнародного дня захисту дітей 1 червня Президент України Володимир Зеленський і Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн провели зустріч на полях другого засідання Європейської політичної спільноти та оприлюднили таку спільну заяву:

Кожна дитина має право на свободу, захист і безпеку.

Однак агресивна війна Росії позбавляє українських дітей цих прав.

По-перше, ми рішуче засуджуємо незаконну депортацію та переміщення українських дітей, що поповнює список воєнних злочинів Росії.

Ми наполегливо закликаємо Росію негайно припинити ці депортації, покласти край практиці так званого прискореного усиновлення та повернути цих дітей.

Настане час притягнути до відповідальності винних у цих воєнних злочинах, за які Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордери на арешт. Ми вітаємо створення Міжнародного центру з переслідування за злочин агресії проти України.

Водночас ми зобов'язуємося зробити все необхідне для встановлення місцеперебування депортованих українських дітей, сприяння їх безпечному поверненню та надання їм необхідної соціальної, медичної та освітньої підтримки після повернення.

План Президента Володимира Зеленського Bring Kids Back UA може відіграти вирішальну роль у цих зусиллях.

По-друге, війна чинить руйнівний вплив на всіх українських дітей, часто залишаючи глибокі психологічні шрами. Діти переживають величезний стрес, тривогу, можуть страждати від психологічних травм і психічних розладів.

Нашим пріоритетом є забезпечення їхнього психічного здоров'я та ретельний моніторинг самопочуття.

Тому ми зобов'язуємося створити спеціалізовану програму дистанційного навчання для педіатрів і медичного персоналу первинної ланки. Завдяки цій ініціативі ми дамо медичним працівникам необхідні навички для забезпечення допомоги при травмах та покращення стану психічного здоров'я дітей. Ми прагнемо надавати спеціалізовані реабілітаційні послуги дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах, як в Україні, так і у Європейському Союзі. Ми також співпрацюватимемо над реалізацією комплексної Всеукраїнської програми ментального здоров'я та відповідної реформи.

По-третє, діти України заслуговують на світле майбутнє як зараз, так і після війни. Ми будемо об'єднувати зусилля задля досягнення цієї мети.

Ми прагнемо підтримати реформу системи захисту дітей в Україні. Ми надамо як фінансову допомогу, так і експертну підтримку для сприяння комплексній реформі системи догляду за дітьми, зосереджуючись на сімейних формах виховання та захисті дітей. Європейська комісія взяла на себе зобов'язання підтримати реформу охорони дитинства в Україні, виділивши 10 мільйонів євро.

У зв'язку з цим ми вітаємо створення Проектного офісу ЄС в Україні при Кабінеті Міністрів України, який розроблятиме стратегію реформування системи догляду за дітьми для розвитку та захисту дітей, а також координуватиме її впровадження.

Залучення до системи освіти має вирішальне значення для розвитку дитини та набуття нею важливих соціальних навичок. Тому ми зобов'язуємося працювати разом, щоб захистити право кожної української дитини на доступ до освіти. Крім того, ми продовжимо відновлювати школи в Україні, пошкоджені або зруйновані війною.

Близько 1,3 мільйона українських дітей нині проживають у ЄС. Директива про тимчасовий захист відіграла важливу роль у наданні цим переміщеним українським дітям негайного доступу до охорони здоров'я, освіти та інших соціальних систем у межах ЄС. Ми зобов'язуємося продовжувати забезпечувати належне зарахування їх до навчальних закладів та працювати над взаємним визнанням результатів їхнього навчання.

Важке становище, у якому опиняються українські діти, постійно непокоїть наші думки й серця. Ми продовжуватимемо невпинно боротися за справедливий і міцний мир в Україні. Щоб народ України міг обирати свою долю, відбудувати сильну та процвітаючу країну й дати своїм дітям усі шанси, всі можливості жити здоровим і щасливим життям.