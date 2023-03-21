Спільна заява про особливе глобальне партнерство між Україною та Японією

Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішіда зустрілися на саміті в Києві 21 березня 2023 року в умовах неспровокованої та невиправданої агресії Росії проти України, що триває. Лідери підтвердили непохитну солідарність між Україною та Японією й предметно обговорили широке коло питань, зокрема двосторонні відносини. Визнаючи величезний потенціал двосторонньої співпраці між Україною та Японією, лідери вирішили вивести двосторонні відносини на рівень особливого глобального партнерства та зробили таку заяву.

Солідарність у протидії агресії Росії проти України

1. Лідери найрішучішим чином засудили незаконну, невиправдану та неспровоковану агресію Росії проти України. Лідери висловили спільну думку, що агресія Росії проти України підриває саму основу міжнародного порядку, заснованого на верховенстві права, є грубим порушенням основних принципів, закріплених у Статуті ООН, зокрема принципів суверенітету й територіальної цілісності, та є безпосередньою загрозою безпеці, миру й стабільності не лише на євроатлантичному просторі, а й також в Індо-Тихоокеанському регіоні та за його межами.

2. Лідери висловили спільне переконання, що насильницьке захоплення території чи одностороння спроба змінити силою чи примусом міжнародно визнані кордони є неприйнятними та не можуть бути виправданими.

3. Лідери підкреслили, що залишатимуться цілковито відданими політиці невизнання спроби незаконної анексії територій України Росією. Росія має негайно припинити бойові дії та негайно та беззастережно вивести всі сили та засоби з усієї території України.

4. Лідери погодилися, що повне відновлення суверенітету й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів є життєво важливим для глобального миру, стабільності та безпеки. Японія високо оцінила зусилля України щодо відновлення справедливого та міцного миру й висловила підтримку зусиль Президента Володимира Зеленського щодо реалізації його формули миру.

5. Лідери найрішучішим чином засудили невибіркові атаки Росії проти українського цивільного населення та критичної інфраструктури, зокрема енергетичних об’єктів.

6. Лідери погодилися, що збереження та посилення санкцій проти Росії є необхідним для стримування військових зусиль Росії, і висловили очікування, що треті країни не будуть ухилятися від цих заходів і підривати їх.

7. Лідери підкреслили, що воєнні злочини та інші звірства не повинні залишатися безкарними. Вони знову підкреслили свою відданість притягненню всіх винних до відповідальності згідно з міжнародним правом.

8. Лідери засудили погрози Росії застосувати ядерну зброю як серйозну та неприйнятну загрозу миру та безпеці міжнародної спільноти та підкреслили, що застосування Росією ядерної зброї зустріне однозначний міжнародний осуд та рішучу відповідь. Лідери наголосили, що 77-річний рекорд незастосування ядерної зброї не повинен бути зруйнований Росією.

9. Лідери висловили глибоку стурбованість щодо захоплення та мілітаризації Росією Запорізької атомної електростанції, що триває. Подолати ситуацію може лише повне виведення російських військ і техніки з території станції. Японія висловила підтримку зусиль Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) щодо зміцнення ядерної безпеки в Україні, зокрема шляхом постійної присутності експертів МАГАТЕ та припинення всіх бойових дій на станції та навколо неї, а також на навколишній інфраструктурі.

10. Лідери підкреслили важливість ініціативи Президента Володимира Зеленського «Зерно з України», а також подальшої імплементації Чорноморської зернової ініціативи за посередництва ООН і Туреччини та «Шляхів солідарності» між Україною та ЄС.

11. Лідери засудили постійне використання Росією інформаційних маніпуляцій і кампаній з дезінформації, що розгортаються по всьому світу і мають на меті перекласти провину на інших.

Співпраця в межах головування Японії в «Групі семи» (G7)

12. Президент Володимир Зеленський висловив глибоку вдячність за активне лідерство Японії, що головує в G7, зокрема у збільшенні зобов’язань членів G7 щодо фінансової та економічної допомоги до 39 мільярдів доларів США з огляду на потреби уряду України. Лідери позитивно оцінили проведення за ініціативою Японії відеоконференції лідерів G7 24 лютого та підтвердили готовність координувати зусилля в контексті підготовки до саміту G7 у місті Хіросіма 19-21 травня.

13. Прем’єр-міністр Фуміо Кішіда заявив, що як країна, яка головує в G7, Японія підтримуватиме єдність G7 у запровадженні суворих санкцій проти Росії та наданні підтримки Україні, використовуючи такі міжнародні формати, як зустріч міністрів закордонних справ G7+ щодо підтримки енергетичного сектору України та міжвідомча координаційна платформа донорів України.

Розширення двосторонньої співпраці

14. Лідери констатували, що Україна та Японія мають багату історію співпраці, дружби та взаємної солідарності. Вони підкреслили, що Україна та Японія поділяють спільні фундаментальні цінності, такі як свобода, демократія, верховенство права, повага до міжнародного права та прав людини. У цьому зв’язку лідери підтвердили намір посилити свої зобов’язання щодо просування вільного та відкритого міжнародного порядку, заснованого на верховенстві права.

15. Беручи до уваги відзначення минулого року 30-річчя дипломатичних відносин між Україною та Японією, лідери визнали, що обидві країни мають значний потенціал для подальшого розширення двостороннього партнерства у багатьох сферах, включно з торговельно-економічними відносинами, розвитком інфраструктури, «зеленим» переходом, науковою та культурною співпрацею, а також міжлюдськими контактами.

16. Президент Зеленський висловив подяку Японії та її народу за постійну підтримку України. Фінансова, гуманітарна та інша допомога, яку вже оголосила Японія на загальну суму 7,1 мільярда доларів США, врятувала життя багатьох людей в Україні та надихнула тих, хто став на захист своєї країни від агресії й бореться за відновлення справедливого й міцного миру в Україні. Прем’єр-міністр Фуміо Кішіда висловив незмінну підтримку України з боку Японії та підтвердив, що Японія стоїть поруч з Україною та її народом.

17. Японія підтвердила свою відданість щодо участі у повоєнному відновленні та відбудові України. Лідери висловили спільну думку, що приватний сектор повинен відігравати важливу роль у процесі відновлення та відбудови. Лідери також підкреслили, що цей процес має стати можливістю для подальшого розширення співпраці між двома країнами. Крім того, лідери відзначили роль G7, включно з групою послів, у сприянні координації в таких сферах, як судова реформа, правоохоронна діяльність і боротьба з корупцією в Україні, що має стати основою надійного та стабільного післявоєнного відновлення України.

18. Україна привітала готовність Японії надати підтримку для захисту та збереження постраждалих унаслідок війни об’єктів української культурної спадщини.

19. Лідери підкреслили важливість двосторонньої співпраці із залученням механізмів Офіційної допомоги розвитку (ODA) для ефективної підтримки соціально-економічного розвитку України, включно з підтримкою ядерної безпеки, медичних і культурних установ.

Співпраця на регіональній та міжнародній арені

20. Лідери висловили намір поглибити співпрацю на міжнародній арені, зокрема в контексті головування Японії в G7 у 2023 році та непостійного членства в Раді Безпеки ООН у 2023-2024 роках.

21. Лідери висловили готовність до тісної співпраці, щоб зробити Раду Безпеки ООН більш представницькою, легітимною, ефективною й такою, що відповідає реаліям міжнародної спільноти у ХХІ столітті.

22. Визнаючи нероздільність євроатлантичної та індо-тихоокеанської безпеки, лідери підтвердили свій намір працювати разом для підтримки та зміцнення вільного й відкритого міжнародного порядку, заснованого на верховенстві права, та відповідно до цілей і принципів, закріплених у Статуті Організації Об’єднаних Націй, як важливі партнери, які поділяють фундаментальні цінності та принципи, такі як свобода, демократія та верховенство права. У цьому зв’язку Президент Володимир Зеленський високо оцінив схвалення Стратегії національної безпеки Японії, включно з фундаментальним посиленням обороноздатності та зміцнення дипломатичних зусиль.

23. Лідери домовилися працювати разом над реалізацією вільного й відкритого Індо-Тихоокеанського регіону, який є інклюзивним і базується на верховенстві права.

24. Лідери підтвердили критичну важливість поваги до міжнародного права, зокрема Конвенції ООН з морського права (UNCLOS) з її положеннями про зобов’язання вирішувати суперечки мирними засобами, а також дотримання свободи судноплавства та польотів.

25. Лідери висловили серйозну стурбованість ситуацією в Східному та Південно-Китайському морях і рішуче виступили проти будь-яких односторонніх спроб змінити статус-кво силою чи примусом. Лідери також підкреслили важливість миру та стабільності в районі Тайванської протоки як незамінного елемента безпеки та процвітання міжнародної спільноти. Вони висловилися за мирне подолання проблем у районі протоки.

26. Лідери взяли на себе зобов’язання працювати разом, щоб підтримувати та зміцнювати режим ДНЯЗ, сприяти ядерному роззброєнню та нерозповсюдженню, а також контролю над озброєннями.

27. Лідери рішуче засудили розробку Північною Кореєю ядерної зброї та балістичних ракет, включно із запусками міжконтинентальних балістичних ракет (МБР), що порушує відповідні резолюції Ради Безпеки ООН (РБ ООН). Лідери підтвердили свою відданість повному виконанню відповідних резолюцій РБ ООН та реалізації повного, верифікованого й незворотного знищення всієї зброї масового знищення (ЗМЗ) і балістичних ракет Північної Кореї згідно з відповідними резолюціями РБ ООН. Лідери наголосили на важливості негайного розв’язання проблеми викрадень.

Київ, 21 березня 2023 року

Президент України Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ

Прем'єр-міністр Японії Фуміо КІШІДА