Спільна заява стосовно зусиль зі створення трибуналу щодо злочину агресії проти України

Ми, представники учасників Коаліції щодо пошуку опцій створення трибуналу щодо злочину агресії проти України, зібралися сьогодні, 9 травня 2023 року, щоб підтвердити нашу непохитну підтримку миру, безпеки та демократії у світі.

Ми нагадуємо, що безпека у Європі та світі взаємопов’язані й можуть бути гарантовані лише за умови повного дотримання міжнародного права, невід’ємними складовими якого є територіальна цілісність і політична незалежність держав, заборона застосування сили та невід’ємне право держав на самооборону, як це відображено в Статуті ООН.

Ми висловлюємо глибоку повагу до мужності й витривалості Збройних Сил України, які стали міцним щитом для всіх європейських націй за підтримки держав світу. Україна платить високу ціну не лише за своє майбутнє, а й за безпеку та майбутнє інших.

Ми підтверджуємо нашу непохитну підтримку народу України, який бореться за захист своєї незалежності на тлі російської агресії.

Ми підтримуємо принципи справедливого й тривалого миру, відображені у формулі миру Президента України Володимира Зеленського, необхідність того, щоб будь-який мир повністю відображав Статут ООН та Резолюцію Генеральної Асамблеї ООН від 23 лютого 2023 року «Принципи Статуту ООН, що лежать в основі всебічного, справедливого та сталого миру в Україні». Ми висловлюємо підтримку імплементації цієї мирної ініціативи та закликаємо всі держави також підтримати цей процес.

Ми наголошуємо, що будемо пліч-о-пліч з Україною в її боротьбі проти російського агресора та закликаємо до повного відновлення територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах, що поширюються на її територіальні води.

Ми закликаємо весь світ якомога швидше підтримати та надати допомогу Україні.

Ми рішуче засуджуємо незаконну, невиправдану та неспровоковану збройну агресію Росії, яка грубо порушує Статут ООН, що підтверджено Резолюцією ES-11/1 (2022) Генеральної Асамблеї ООН, яка рішуче засудила агресію Російської Федерації проти України та нагадує про Резолюцію 3314 (XXIX) від 14 грудня 1974 року, що визначає агресію як використання збройної сили державою проти суверенітету, територіальної цілісності чи політичної незалежності іншої держави або в будь-який інший спосіб, що суперечить Статуту, і яка визначає агресивну війну злочином проти міжнародного миру.

Ми засуджуємо будь-які злочини та звірства, вчинені російськими військами та посадовими особами, включно з атаками проти цивільних осіб, пов’язане з конфліктом сексуальне насильство та інші воєнні злочини та злочини проти людства. Ми закликаємо Росію негайно звільнити всіх незаконно утримуваних громадян України та повернути всіх депортованих, зокрема дітей. Ми підтверджуємо нашу відданість притягненню винних до відповідальності згідно з міжнародним правом та підтримуємо зусилля міжнародних механізмів, включно з Міжнародним кримінальним судом, Московським механізмом ОБСЄ та Незалежною міжнародною слідчою комісією ООН щодо України.

Ми наголошуємо на необхідності досягнення справедливості, як це передбачено в Бучанській декларації щодо відповідальності за найтяжчі злочини проти міжнародного права, скоєні на території України. Тому ми підтверджуємо, що особи, відповідальні за скоєння злочину агресії проти України, не повинні залишитися безкарними, і закликаємо міжнародну спільноту розглянути відповідні дії, зокрема шляхом створення належного механізму правосуддя для забезпечення ефективної відповідальності за злочин агресії, який викликає стурбованість міжнародної спільноти загалом.

Тому ми підтримуємо створення трибуналу для забезпечення ефективної відповідальності за злочин агресії проти України.

Ми наголошуємо на важливості Коаліції як основної платформи для пошуку ефективного механізму та для вивчення юридичних і технічних питань, пов’язаних зі створенням такого трибуналу, і закликаємо інші держави та міжнародні організації приєднатися до нашої спільної роботи.