Спільна заява за результатами Міжнародного установчого саміту International Summit оn Food Security

Стаття 25 Загальної декларації прав людини проголошує, що кожна людина має право на такий рівень життя, включно з харчуванням, який є достатнім для підтримання здоров’я й добробуту її самої та її сім’ї.

Ми твердо переконані, що це право – а не привілей – є невід’ємним для всіх людей, для всіх країн разом із правом на життя та свободу. Кожна країна повинна бути надійно захищена від голоду.

Водночас будь-яка держава, що провокує голод і намагається зробити доступ до продовольства привілеєм, має отримати найжорсткішу реакцію світу.

З початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну на світовий ринок надійшло на 10 млн тонн сільськогосподарської продукції менше, ніж за аналогічний період минулого року. Це означає, що продовольча безпека мільйонів людей у ​​всьому світі перебуває під серйозною загрозою.

Це лише попередні наслідки російської блокади українських портів і спроб Росії ракетними ударами завадити Україні побудувати нову експортну логістику. Дії Москви заслуговують на рішуче засудження й мають завершитися притягненням її до відповідальності.

Проте навіть за таких умов Україна у співпраці з міжнародними партнерами активно займається пошуком шляхів забезпечення сільськогосподарською продукцією тих, хто цього найбільше потребує. Зокрема, шляхом підтримки Сомалі, Ефіопії, Республіки Судан, Ємену, Кенії та Нігерії та продовження експорту зерна в Африку, Азію, Європу та на Американський континент.

Україна завжди була й залишається надійним учасником глобального постачання продовольства та партнером Всесвітньої продовольчої програми ООН, підтримуючи в дусі глобальної солідарності зусилля, спрямовані на досягнення продовольчої безпеки та покращення харчування в усьому світі.

Беручи до уваги, що близько 70 млн соціально незахищених осіб, зокрема з Африки та Азії, згідно зі статистикою ООН, перебувають під загрозою голоду,

відзначаючи факт повномасштабного вторгнення Росії в Україну, що загрожує продовольчій безпеці мільйонів людей у ​​всьому світі, особливо в Африці,

вказуючи на зумисну багатомісячну блокаду портів України Росією, яка поставила сотні мільйонів людей у всьому світі на межу голоду, а також на неодноразові спроби Росії заблокувати Чорноморську зернову ініціативу з метою продовження шантажу світу зривом постачання продовольства задля досягнення агресивних і ревізіоністських цілей,

наголошуючи на ролі України як важливого гаранта глобальної продовольчої безпеки та ефективної роботи Чорноморської зернової ініціативи, яка відправила понад 10 млн тонн зерна по всьому світу, включно з країнами, які найбільше постраждали від голоду,

ми наголошуємо на необхідності діяти наполегливо та скоординовано задля досягнення цілей Саміту з продовольчих систем 2021 року, а також задля реагування на нагальні гуманітарні потреби та створення більш стійких сільськогосподарських і продовольчих систем.

Ми звертаємося до резолюції Генеральної Асамблеї ООН «Стан глобальної продовольчої безпеки», ухваленої 23 травня 2022 року, яка закликала міжнародну спільноту скоординованими діями терміново підтримати країни, які постраждали від кризи продовольчої безпеки.

Ми вітаємо ініціативу Генерального секретаря ООН щодо створення Глобальної групи реагування на продовольчу, енергетичну та фінансову кризи й закликаємо держави-члени та інші зацікавлені сторони підтримувати функціонування ланцюгів постачання продовольства й сільськогосподарської продукції та залишати торговельні канали та ринки відкритими для переміщення продовольства.

Ми вітаємо Шлях солідарності Україна – ЄС, який із травня поточного року сприяв експорту понад 17 млн тонн українських сільськогосподарських товарів автотранспортом, залізницею та через порти Чорного моря та Дунаю. Загалом завдяки Шляху солідарності та Чорноморській зерновій ініціативі поставлено на світові ринки понад 28 млн тонн українського зерна, олійних культур і супутніх продуктів, зокрема до країн, які найбільше цього потребують. Ми вітаємо надання додаткового імпульсу Шляху солідарності Європейською комісією у співпраці з партнерськими фінансовими установами (Європейським інвестиційним банком, Європейським банком реконструкції та розвитку і Світовим банком), які залучили 1 млрд додаткового фінансування.

Ми засуджуємо агресію Росії, спрямовану на руйнування цивільної інфраструктури України та глобальної продовольчої безпеки.

Ми рішуче закликаємо Російську Федерацію припинити жорстоку збройну агресію проти України та відновити її територіальну цілісність шляхом повного виведення всіх військових частин з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Ми закликаємо підтримати спроби України, Турецької Республіки та ООН продовжити реалізацію Чорноморської зернової ініціативи з метою забезпечення продовольством найбільш постраждалих від голоду країн.

Ми вітаємо подальші спільні зусилля міжнародної спільноти, спрямовані на те, щоб глобальна продовольча безпека посідала пріоритетне місце в їхній діяльності та підтримання багатосторонніх зусиль із пошуку прийнятних рішень для подолання кризи.

З цією метою сьогодні ми підтримуємо ініціативу України та запускаємо Гуманітарну програму «Зерно з України», яка створить рамкові угоди для доставки українських продуктів харчування до країн Африки та Азії, які найбільше постраждали від голоду.

Ми ставимо перед собою амбітну та важливу мету й запрошуємо інші держави та соціально відповідальний бізнес підтримати реалізацію цієї Гуманітарної програми, зокрема шляхом фінансування постачання зерна для потреб Африки та Азії.

Переконані, що спільними зусиллями ми подолаємо серйозні гуманітарні та економічні наслідки глобальної продовольчої кризи, спричиненої агресивною війною Росії проти України.