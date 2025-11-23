Президент:

23 листопада 2025 року - 21:35

ностанні новини

Спільна заява. Зустріч США – Україна

24 листопада 2025 року - 01:00

Розмова з американськими представниками є, і є сигнали, що команда Президента Трампа чує нас – звернення Президента України

23 листопада 2025 року - 21:33

Президенти України та Франції обговорили роботу переговорних команд у Швейцарії

23 листопада 2025 року - 18:59

Президент провів спільну розмову з прем’єр-міністрами Хорватії та Люксембургу

23 листопада 2025 року - 16:41

22 листопада 2025 року - 13:33

24 листопада 2025 року - 01:00

23 листопада 2025 року представники Сполучених Штатів та України зустрілися в Женеві для обговорення американської мирної пропозиції. Переговори були конструктивними, зосередженими та сповненими взаємної поваги, що підкреслило спільну відданість досягненню справедливого й тривалого миру.

Обидві сторони визнали консультації вкрай продуктивними. Обговорення продемонстрували суттєвий прогрес в узгодженні позицій та визначенні чітких подальших кроків. Сторони підтвердили, що будь-яка майбутня угода має цілковито поважати суверенітет України та забезпечити стійкий і справедливий мир. За підсумками переговорів сторони підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо миру.

Українська делегація ще раз висловила вдячність Сполученим Штатам і, зокрема, особисто Президенту Дональду Дж. Трампу за непохитну відданість та невтомні зусилля, спрямовані на завершення війни та збереження людських життів.

Україна та Сполучені Штати домовилися найближчими днями продовжити інтенсивну роботу над спільними пропозиціями. Вони також підтримуватимуть тісний контакт із європейськими партнерами в ході подальшого просування процесу.

Остаточні рішення щодо цього рамкового документа ухвалюватимуть президенти України та Сполучених Штатів.

Обидві сторони підтвердили готовність продовжити спільно працювати задля досягнення миру, який гарантуватиме Україні безпеку, стабільність і відновлення.

