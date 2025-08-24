Спільне комюніке між Україною та Канадою

Київ, 24 серпня 2025 року

На запрошення Президента України Володимира Зеленського Прем’єр-міністр Канади Марк Карні здійснив офіційний візит до України 24 серпня 2025 року. Цей візит підтвердив міцне й тривале партнерство між Україною та Канадою, засноване на спільних демократичних цінностях, повазі до суверенітету й міжнародного права, а також на спільному розумінні того, що кордони не можуть змінюватися силою.

Під час зустрічі лідери обговорили шляхи поглиблення співпраці у відновленні всеосяжного, справедливого й тривалого миру в Україні та забезпеченні безпеки в усьому євроатлантичному регіоні.

Лідери підтвердили спільну відданість протидії російській агресії, захисту суверенітету й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з територіальними водами, а також зміцненню двосторонніх відносин у сферах безпеки, оборони, економіки, соціальної та гуманітарної співпраці.

Сторони закликали до негайного, повного й безумовного припинення вогню як першого кроку до започаткування справжнього мирного процесу, що відповідає принципам Статуту ООН. Вони наголосили на важливості надійних гарантій безпеки для України як складової будь-якої майбутньої мирної угоди. Канада активно бере участь у коаліції охочих, яка має на меті надати надійні гарантії безпеки для запобігання новій агресії.

Обидва лідери підкреслили важливість продовження Україною впровадження реформ, необхідних для повної інтеграції до Європейського Союзу та НАТО. Канада залишається відданою підтримці українського порядку денного реформ.

Відповідно до Угоди про співробітництво у сфері безпеки від 2024 року, Канада продовжить надавати військову та технічну допомогу, включно з підготовкою Збройних Сил України, розвитком професійної військової освіти відповідно до стандартів НАТО та підтримкою зусиль із гуманітарного розмінування.

Лідери домовилися започаткувати щорічні консультації між міністерствами закордонних справ та оборони обох країн для реалізації Угоди про співробітництво у сфері безпеки, зокрема шляхом імплементації Плану дій, підписаного під час цього візиту. Перші консультації заплановано провести до кінця 2025 року.

Канада й Україна взяли на себе зобов’язання щодо спільних оборонних проєктів, зокрема з оснащення Збройних Сил України. Сторони привітали підписання Листа про наміри між Міністерством оборони України та Міністерством національної оборони Канади щодо спільного виробництва оборонної продукції в обох країнах.

Канадська сторона підтвердила підтримку бюджетних і військових потреб України та зобов’язалася розробити нові ініціативи для зміцнення економічної стійкості України.

Обидві країни висловили зацікавленість у розширенні двосторонньої торгівлі й інвестицій, зокрема у відбудову України, в межах Угоди про вільну торгівлю між двома державами, що набула чинності 1 липня 2024 року.

Канада та Україна працюватимуть над залученням приватного сектору до відбудови України, використовуючи такі інструменти, як міжнародні банки розвитку та експортно-кредитні агентства, зокрема Export Development Canada. Лідери обговорили спільні енергетичні проєкти у сфері гідроенергетики, малих модульних реакторів, а також нафтогазового сектору й погодилися поглиблювати співпрацю в енергетичній безпеці, включно з кібербезпекою, захистом інфраструктури та впровадженням сучасних технологій для протидії гібридним і штучно створеним загрозам.

Було підписано Угоду про взаємну адміністративну допомогу в митних справах, яка створює рамку співпраці між митними органами обох країн. Ця угода стане важливим інструментом у протидії порушенням митних правил на тлі зростання обсягів двосторонньої торгівлі.

Допоки Росія не припинить свою агресію та не долучиться до мирних переговорів, Канада в координації із союзниками та партнерами посилюватиме тиск шляхом застосування санкцій, зокрема проти тіньового флоту Росії, зниження граничної ціни на нафту, посилення фінансових обмежень, а також протидії ухиленню від санкцій.

Як співголова Міжнародної коаліції за повернення українських дітей та Робочої групи зі звільнення полонених і депортованих осіб, Канада й надалі підтримуватиме зусилля щодо звільнення українських військовополонених і затриманих цивільних, а також повернення українських дітей, незаконно депортованих Російською Федерацією. Обидві країни активізують зусилля, спрямовані на притягнення до відповідальності винних у воєнних злочинах. Найближчим часом відбудеться наступне пленарне засідання коаліції.

Україна висловила вдячність Канаді за її лідерство як країни, що головує в G7 у 2025 році, та підтвердила налаштованість підтримувати активний діалог із країнами «Групи семи» на всіх рівнях і в усіх форматах.

Прем’єр-міністр М. Карні висловив вдячність українському народу за теплий прийом, а Президент В. Зеленський подякував главі канадського уряду за візит в Україну.