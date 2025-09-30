Президент:

Уже сьомий день – раніше не було такого – аварійна ситуація на Запорізькій атомній станції – звернення Президента

30 вересня 2025 року - 21:33

ностанні новини

Володимир Зеленський та Ульф Крістерссон обговорили інструменти для використання заморожених російських активів для захисту й відновлення України

2 жовтня 2025 року - 18:18

Спільна безпека та наповнення ініціативи PURL: у Копенгагені відбулася зустріч лідерів України, Данії, Франції, Німеччини та Польщі

2 жовтня 2025 року - 18:12

Спільний шлях до Євросоюзу й торговельно-економічні відносини: Володимир Зеленський зустрівся з Маєю Санду

2 жовтня 2025 року - 18:00

Володимир Зеленський зустрівся з Ільхамом Алієвим

2 жовтня 2025 року - 17:38

фФотогалерея
Спільний шлях до Євросоюзу й торговельно-економічні відносини: Володимир Зеленський зустрівся з Маєю Санду

У Копенгагені, на полях саміту Європейської політичної спільноти, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президенткою Молдови Маєю Санду.

Глава держави особисто ще раз привітав Маю Санду з перемогою проєвропейських сил на парламентських виборах у Молдові. Президент відзначив, що на цих виборах попри всі російські спроби дестабілізувати ситуацію перемогли Молдова та Європа.

Володимир Зеленський і Мая Санду детально обговорили спільний рух України та Молдови до Євросоюзу. Президент привітав Молдову з успішним завершенням двостороннього скринінгу й подякував за підтримку України на шляху до членства у Європейському Союзі. Лідери мають спільну позицію: важливо знайти шляхи для забезпечення одночасного відкриття першого кластера для України та Молдови.

Президенти також говорили про розвиток торговельно-економічних відносин.

Робочий візит Президента України до Данії для участі в сьомому саміті Європейської політичної спільноти

2 жовтня 2025 року - 11:20
Участь Президента України в сьомому саміті Європейської політичної спільноти в Копенгагені, 2 жовтня 2025 року.
