Спільний шлях до Євросоюзу й торговельно-економічні відносини: Володимир Зеленський зустрівся з Маєю Санду

У Копенгагені, на полях саміту Європейської політичної спільноти, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президенткою Молдови Маєю Санду.

Глава держави особисто ще раз привітав Маю Санду з перемогою проєвропейських сил на парламентських виборах у Молдові. Президент відзначив, що на цих виборах попри всі російські спроби дестабілізувати ситуацію перемогли Молдова та Європа.

Володимир Зеленський і Мая Санду детально обговорили спільний рух України та Молдови до Євросоюзу. Президент привітав Молдову з успішним завершенням двостороннього скринінгу й подякував за підтримку України на шляху до членства у Європейському Союзі. Лідери мають спільну позицію: важливо знайти шляхи для забезпечення одночасного відкриття першого кластера для України та Молдови.

Президенти також говорили про розвиток торговельно-економічних відносин.