Співголови Консультаційного комітету президентів України та Польщі визначили пріоритетні напрями подальшої співпраці

У Львові відбулося XXVIII засідання Консультаційного комітету президентів України та Республіки Польща у форматі зустрічі співголів – заступника керівника Офісу Президента України Ігоря Жовкви та державного секретаря – керівника Кабінету Президента Республіки Польща Кшиштофа Щерського.

Співрозмовники скоординували кроки сторін у реалізації домовленостей, досягнутих на рівні глав держав під час офіційного візиту Президента України Володимира Зеленського до Республіки Польща 31 серпня цього року, а також визначили пріоритетні напрями подальшої співпраці.

Кшиштоф Щерський поінформував про розвиток внутрішньополітичної ситуації в Польщі після нещодавніх парламентських виборів і підтвердив незмінну підтримку офіційною Варшавою європейських та євроатлантичних прагнень України. Він також запевнив у готовності польської сторони й надалі докладати зусиль для відновлення територіальної цілісності та суверенітету України.

Ігор Жовква окреслив прогрес України у реалізації системних реформ, зокрема в ухваленні нових законів, а також поінформував про кроки, які здійснює Володимир Зеленський з метою припинення війни на Донбасі. Заступник керівника Офісу Президента України подякував за політичну підтримку, яку Польща надає нашій державі на міжнародній арені, насамперед у рамках Європейського Союзу та НАТО.

Окрему увагу співрозмовники приділили питанням вшанування спільної історичної пам’яті, позитивно оцінивши прогрес у реалізації відповідних домовленостей, досягнутих на рівні глав держав. Ігор Жовква висловив сподівання, що одним із результатів перезавантаження українсько-польського діалогу буде належне упорядкування місць української пам’яті на території Польщі.

Співголови Комітету обговорили графік контактів між двома державами на найвищому рівні у найближчій перспективі та домовилися продовжувати роботу з метою зміцнення стратегічного партнерства між Україною та Республікою Польща.