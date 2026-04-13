Співпраця між Україною та Німеччиною вийшла на рівень змістовного стратегічного партнерства – Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський і Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час переговорів у Берліні досягли домовленостей щодо подальшого посилення української ППО, оборонної співпраці, підтримки української енергетики та відбудови, розвитку інших важливих напрямів двосторонніх відносин.

Глава держави подякував за особливу та змістовну зустріч і за те, що Німеччина є відчутним лідером у підтримці України та захисту життя.

«Ми всі бачимо, як можуть змінюватися геополітичні настрої та як багато залежить від здатності Європи стояти за себе, за свій спосіб життя, за свої цінності. Також наші розвідки чітко знають, що росіяни не планують зменшувати дестабілізаційну активність проти України, проти всієї Європи. Тому це має дуже вагоме значення, що Німеччина залишається сильною, залишається небайдужою та справді здатною захищати інтереси Європи і європейців», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент відзначив досягнуті домовленості щодо нових пакетів для посилення української ППО. Також він акцентував: потрібно забезпечити такі спроможності, коли європейці самі зможуть виробляти все, що критично необхідне для захисту Європи. Зокрема, йдеться про можливості Європи виготовляти антибалістичні засоби ППО в необхідних обсягах і повністю захищатися від будь-яких дронів та повітряних цілей.

«Україна готова зробити свій внесок. Ми запропонували Німеччині угоду щодо дронів, – двосторонню drone deal – різних типів дронів, ракет, софту для сучасної оборони, і наші команди починають конкретну роботу», – зауважив Глава держави.

Канцлер відзначив розвиток спільного німецько-українського оборонного виробництва, зокрема дронів.

«На такому рівні, якого ми тут, у Німеччині, ще не досягли. Тому те, що ми будемо робити в цій співпраці, буде корисним не лише для захисту України. Це є також особливо корисним для нас, для нашої безпеки. Тому що немає іншої армії у Європі, яка протягом останніх десятиліть здобула такий військовий досвід, який є в України», – зауважив Фрідріх Мерц.

Лідери досягли домовленості й про новий внесок Німеччини в українське виробництво дронів та обговорили розвиток програми PURL.

Серед інших важливих питань двосторонніх відносин – енергетика, інфраструктура та відбудова України. Наша країна зацікавлена, щоб німецькі компанії брали активну участь у збільшенні українських енергетичних спроможностей, будівництві захисту та відновленні зруйнованого російськими ударами.

Окремий пріоритет – взаємодія в роботі з європейськими інституціями, щоб був чіткий та без блокування рух України до членства у Європейському Союзі.

Володимир Зеленський також подякував за підтримку зусиль України заради досягнення миру.

«Війну треба закінчувати, і в Росії мають почути цей сигнал та відчути, що цей вибір на користь миру треба зробити. Саме тому санкції проти Росії мають бути й мають залишатися в силі, тиск на Росію має тривати і весь обсяг підтримки України, який необхідний, – потрібен», – наголосив Глава держави.