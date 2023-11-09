Сподіваюся почути сильний голос Мексики на підтримку України – Президент під час спілкування з мексиканською університетською спільнотою

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався в онлайн-форматі зі студентами та викладачами закладів вищої освіти Мексики.

У виступі Глава Української держави наголосив, що Мексика є однією з країн – лідерок у Латинській Америці та Карибському басейні, тож через свою потужність та авторитет не може залишатися нейтральною до злочинів і невиправданої кривавої війни, розв’язаної Росією проти України.

Президент подякував Мексиці за участь у нещодавній третій зустрічі радників із питань національної безпеки та політичних радників на Мальті щодо реалізації Формули миру й зазначив, що розраховує на подальшу підтримку цієї ініціативи.

«Українці чекають на чітку позицію мексиканського уряду щодо терористичних дій російського керівництва. Ми хочемо бачити вашу країну серед тих, хто не лише на словах засуджує агресію, а серед тих, хто сьогодні допомагає нам вистояти, вижити», – сказав Володимир Зеленський.

Він зауважив, що нейтралітет країни не означає байдужість, і запросив Мексику приєднатися до зусиль із подолання наслідків російської агресії в гуманітарній, енергетичній, екологічній сферах, до відновлення й відбудови України.

«Ми цінуємо будь-яку допомогу в цей важкий для українського народу час. І особливо – солідарність. Бо вона допомагає нам триматися й боротися за нашу незалежність. Мова передусім про цінності та ключові принципи. Про життя людини як найвищу цінність, про свободу, незалежність, рівність, повагу, розвиток. І я вірю, що наші друзі в Мексиці поділяють наші погляди, наші думки та мрії про мир. Ми хочемо відчути вашу солідарність. Отже, я сподіваюся почути сильний голос Мексики – як громадськості, так і офіційних представників вашої держави – на підтримку України», – наголосив Глава Української держави.

«Коли наші голоси лунатимуть в унісон, ми переможемо, а мир, справедливість і верховенство закону будуть відновлені заради добробуту й процвітання всіх народів», – додав він.

Відповідаючи на запитання студентів, Президент уточнив, що Мексика могла б приєднатися до реалізації пунктів Формули миру, які стосуються ядерної безпеки та повернення тисяч українських дітей, незаконно вивезених Росією з окупованих територій України.

«Можна допомагати в цьому: тиснути на Росію, забирати в неї цих дітей, повертати додому. Нам допомагають деякі країни», – сказав Глава держави.

Крім того, як заявив Володимир Зеленський, для України важлива політична підтримка, зокрема на майданчику ООН, українських резолюцій щодо закінчення війни, припинення російського терору, відновлення справедливості й територіальної цілісності нашої держави.

«У всіх цих кроках ми хотіли б, щоб Мексика нам допомагала й нас підтримувала», – сказав він.

Також, за словами Президента, важливими є протидія російській пропаганді та збільшення присутності України в інформаційному полі країн Латинської Америки. Цьому може сприяти, зокрема, проведення саміту за участю представників нашої держави та латиноамериканських країн.

«Такий саміт, думаю, також був би дуже потужним і важливим, щоб безпосередньо побачили нас, почули нас, допомогли нам, запропонували щось своє», – переконаний Володимир Зеленський.

Глава держави зазначив, що для України важливо бути гарантом світової продовольчої безпеки. Тому наша країна започаткувала гуманітарну ініціативу Grain from Ukraine, у межах якої забезпечує продовольчий експорт через «зерновий коридор» у Чорному морі.

«Ми об’єднали велику кількість країн, і мільйони тонн продовольства попливли до країн Азії, Африки. Ми хочемо розширювати коло країн. Ми готові допомагати в цьому питанні Латинській Америці. Із задоволенням запрошуємо представників мексиканського уряду приєднатися до цієї ініціативи», – зауважив Володимир Зеленський.

Президент запросив представників мексиканського уряду до участі в другому міжнародному саміті програми «Зерно з України» в листопаді, де серед іншого порушуватиметься питання захисту продовольчої безпеки країн Латинської Америки

Він зазначив, що продовольча безпека – це також один із пунктів Української формули миру.

Володимир Зеленський наголосив, що українці прагнуть мирно жити у своїй країні, тож боронять свою землю та життя. Але Росія, яка напала на Україну, не готова до справедливого миру.

«Все закінчиться миром, але не нашим миром із Росією – вона просто його не хоче. Вона уявляє мир по-своєму. А ми уявляємо його як незалежна, вільна, європейська держава. Тому лише відновлення територіальної цілісності, відновлення прав і свобод людей, відновлення суверенітету – це головні принципи закінчення цієї гарячої стадії війни, а потім – відновлення справедливості», – сказав Глава держави.

За словами Президента, будь-які поступки терористам лише розпалюють їхні злочинні наміри.

«На нас напав ворог. Чим ми повинні поступитися? Або життям, або нашою землею. Є такі голоси, є такі пропозиції. Але цей звір на цьому не зупиниться. Тому що його політика нічим не відрізняється від політики ненажерливого нацизму. Тому ми повинні боротися. Тому люди у світі мають усвідомлювати: якщо ми будемо жертвами, то ми будемо не останніми. І тому ми боремося й хочемо, щоб нас підтримували», – акцентував Володимир Зеленський.

Глава держави наголосив, що сьогодні неможливо говорити про будь-які відносини з Росією, тому це питання варто віддати на розсуд майбутніх поколінь.

«Це залежатиме від того, як Росія закінчить цю війну. Чи вона вийде з нашої території самостійно, чи будуть готові їхні покоління просити вибачення, чи буде відновлено справедливість через вироки суду», – резюмував Президент України.