Спортсмени можуть допомогти в залученні більшої кількості країн до Глобального саміту миру – Андрій Єрмак

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак зустрівся з українськими й іноземними спортсменами. Захід був присвячений підготовці до Глобального саміту миру, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії.

Очільник Офісу Президента наголосив: перемога України над російським агресором залежить від успіхів на полі бою, а також від дипломатії. Саме тому Глобальний саміт миру такий значущий. Україна та Швейцарія надіслали запрошення понад 160 делегаціям.

«Дуже важливо, щоби велика кількість країн підтвердила свою прихильність нашій незалежності, нашій територіальній цілісності в міжнародно визнаних кордонах 1991 року», – наголосив Андрій Єрмак.

За його словами, також необхідно узгодити спільну позицію щодо таких питань: вільне судноплавство в Чорному й Азовському морях, категорична неможливість використання ядерної зброї та безпека ядерних об’єктів, повернення всіх незаконно депортованих українських дітей і обмін військовополонених та цивільних у форматі «всіх на всіх».

Керівник Офісу Президента зазначив, що сьогодні дуже важливо залучити ті країни, які ще не визначилися щодо участі в Глобальному саміті миру.

«Про це говоритимуть світові зірки кіно, музики, і ми хочемо, щоби про це говорили і світові зірки спорту. Адже ви спілкуєтеся з людьми з усього світу», – сказав він.

Андрій Єрмак акцентував: Саміт миру – це про те, як зупинити війну Росії проти України, створити єдиний спільний план, який надалі стане дорожньою картою для завершення війни, повернення всіх українських територій, отримання компенсацій і подолання всіх криз, спричинених російською агресією.