Справедливе й чесне завершення російської агресії дасть користь усім у світі – звернення Президента України

Бажаю здоровʼя, шановні українці, українки!

Короткий звіт за день.

Перше – Ставка. Засідання було тривале, значно довше від запланованого.

Детально розібрали ситуацію на передовій, усі напрямки – ті, де тримаємо оборону, ті, де крок за кроком рухаємося вперед.

Доповідали командувачі: Головком Залужний, генерал Сирський, генерал Тарнавський. Детально проговорили, як саме і в які терміни, яким забезпеченням, якою логістикою буде більший результат для України.

Виробництво боєприпасів та зброї в Україні, нашим оборонно-промисловим комплексом. Максимально спрощуємо всі процедури, прибираємо всю бюрократію, яка ще заважає виробникам. Доповідав міністр стратегпрому Камишін. Результат буде.

Чорне море та продовольчий експорт, безпека наших портів – доповідали командувач ВМС, урядовці, керівники розвідки. Хай російські терористи навіть не сподіваються, що їм вдасться спровокувати глобальну продовольчу кризу чи створити чергову цінову катастрофу.

Український продовольчий експорт – це ключовий чинник стабільності продовольчих ринків. І працюємо з усіма нашими партнерами і в регіоні, і загалом у світі, щоб гарантувати продовольчу безпеку.

До речі, завтра в Джидді – у Саудівській Аравії – почнеться зустріч радників глав держав і представників МЗС щодо Формули миру. Багато країн будуть представлені, різні континенти, зокрема й держави Глобального Півдня.

Це дуже важливо, бо в таких питаннях, як продовольча безпека, доля мільйонів людей в Африці, в Азії, в інших частинах світу безпосередньо залежить від того, наскільки швидким буде світ у реалізації Формули миру.

Я вдячний Саудівській Аравії за цей майданчик для переговорів. Нещодавно відбулася зустріч у такому ж форматі в Копенгагені. Ми крок за кроком рухаємося до Глобального саміту миру.

Дуже важливо, що світ бачить: справедливе й чесне завершення російської агресії дасть користь усім у світі. Усім! Звільнення української землі від окупантів – це відновлення повної поваги до міжнародного права й Статуту ООН. Ліквідація всіх створених Росією загроз українській та глобальній безпеці – це повернення спокою міжнародним відносинам і стабільності глобальному життю. Вдячний усім, хто підтримує Формулу миру та вже долучився до спільних зусиль заради повної реалізації Формули.

Сьогодні мав нагоду ще раз подякувати всім, хто у Сполучених Штатах Америки допомагає Україні захищати свободу: обом партіям, Конгресу, Президенту Байдену, кожній американській родині та спільноті. Американське лідерство справді життєво важливе. І не лише для свободи в нашому регіоні – це глобальні речі. І на зустрічі з Крістофером Крісті, одним із впливових діячів американської політики, членом Республіканської партії, ми говорили саме про те, наскільки важливо посилювати підтримку свободи, підтримку демократії. І я вдячний за те, що пан Крісті – із тих людей, хто прагне бачити ситуацію на власні очі. Свій візит в Україну він розпочав із відвідання Бучі. Там бачиш повністю, що несе Україні та всій Європі, усьому вільному світу російська агресія.

Була сьогодні й доповідь керівника СБУ Малюка. Зміст не буду озвучувати. Скажу лише те, що всі ми вдячні Службі безпеки України за повернення війни назад – державі-агресору. Що несеш світу, з тим сам і опиняєшся.

Дякую всім нашим героям! Дякую всім у світі, хто підтримує Україну! Дякую кожному й кожній, хто наближає реалізацію Формули миру!

Маємо перемогти. І переможемо!

Слава Україні!