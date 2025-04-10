Справедливий мир неможливий без повернення викрадених РФ українських дітей – Дарія Зарівна

Питання незаконно депортованих і переміщених Росією українських дітей має залишатися у фокусі міжнародної уваги. На цьому радниця керівника Офісу Президента, операційна директорка Bring Kids Back UA Дарія Зарівна наголосила під час зустрічі з представниками ЗМІ.

«Для України питання повернення депортованих дітей – надважливий гуманітарний пріоритет. Діти не повинні ставати предметом торгу. Простими словами, ми не можемо обмінювати викрадених дітей на території чи атомні станції», – зазначила вона.

Україна не раз порушувала тему викрадених дітей на найвищому міжнародному рівні, зокрема під час контактів зі Сполученими Штатами Америки. Завдяки послідовній позиції держави це питання, а також питання звільнення військових і цивільних полонених увійшли до офіційного переговорного треку. Серед іншого вони враховані у спільній заяві за підсумками зустрічі делегацій України та США й результатах за підсумками експертних переговорів між Україною та Сполученими Штатами в Саудівській Аравії.

Дарія Зарівна додала, що одним із найбільших викликів є пошук маленьких українців. Станом на зараз Україна повернула додому 1269 дітей. Цього вдалося досягти завдяки посередництву третіх країн і тісній співпраці держави з неурядовими організаціями, що здійснюють рятувальні місії.

Радниця керівника Офісу Глави держави зауважила, що ініціатива Президента Bring Kids Back UA об’єднує зусилля органів державної влади, громадського сектору та міжнародних партнерів.

Також принциповою є позиція Володимира Зеленського щодо необхідності реінтеграції та реабілітації дітей після повернення, зокрема психологічної.

«Жодна повернута дитина, навіть якщо вона не має батьків, не потрапляє в інституційну установу, а відразу повертається до своїх рідних чи влаштовується в сімейні форми виховання», – наголосила Дарія Зарівна.