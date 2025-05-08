Справедливість – це основа миру, а не абстрактна ідея – Ірина Мудра під час конференції United for Justice. United for Survivors

Заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Мудра взяла участь у восьмій конференції міжнародної ініціативи United for Justice. United for Survivors, присвяченій захисту прав потерпілих від воєнних злочинів.

Ірина Мудра наголосила, що необхідно забезпечити правову відповідальність за злочини агресії Росії проти України та створення механізмів, які гарантували б справедливість і тривалий мир.

«Ця війна не лише про території чи НАТО, а й про прагнення змінити світовий порядок і підірвати міжнародну систему, засновану на правилах», – зазначила вона.

Заступниця керівника Офісу Президента зауважила, що вже завершується підготовчий етап для створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії. Цього тижня у Львові відбудеться міністерська зустріч країн Core Group, а 14 травня в Люксембурзі Україна офіційно передасть Раді Європи документи для запуску процесу створення трибуналу.

Окремо Ірина Мудра наголосила на важливості міжнародного компенсаційного механізму та функціонуванні Реєстру збитків, а також закликала до якнайшвидшої передачі заморожених російських активів на користь України.

«Передача цих активів – не лише акт справедливості. Це внесок у перемогу демократії, стабільність Європи та зміцнення міжнародного права», – зазначила заступниця очільника Офісу Глави держави.

Крім того, Ірина Мудра провела двосторонні зустрічі з міністром юстиції та безпеки Нідерландів Девідом ван Вілом та президентом Євроюсту Міхаелем Шмідом.

У розмові з Девідом ван Вілом обговорили наступні кроки щодо запуску Спеціального трибуналу та міжнародного компенсаційного механізму. Також заступниця керівника Офісу Президента подякувала народу та уряду Нідерландів за їхній значний вклад у побудову справедливого і тривалого миру.

Під час зустрічі з президентом Євроюсту Міхаелем Шмідом ішлося про поглиблення співпраці між Україною та Євроюстом щодо збору доказів міжнародних злочинів, координації міжнародних розслідувань, а також підтримки створення Спеціального трибуналу та взаємодії з Міжнародним центром з переслідування за злочин агресії проти України.