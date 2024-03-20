Справедливість має стати новим глобальним правилом, яке буде підтримане глобальною єдністю – виступ Президента Володимира Зеленського на третьому Саміті за демократію

Шановні колеги!

Шановна демократична спільното!

Вітаю всіх вас.

Зараз немає сенсу окремо зосереджуватися на описі того, якою крихкою є глобальна ситуація. Всі розуміють реальний стан. Ключові стовпи сучасного світу, заснованого на правилах, на жаль, послаблені, якщо не зламані. Світ тепер робить більше ставок на силу, а не на правила.

Втім, сила й правила не є взаємовиключними. Це не «або те, або інше». Без сили, що карає за порушення правил, правила не бувають дієвими. А без правил, які обмежують силу, сила божеволіє. І саме це сталося, зокрема, із Росією. Потрібна рівновага між силою та правилами. Саме таку рівновагу пропонує Україна. У цьому – сенс нашої Формули миру.

Дорогі колеги!

Україна не ділить світ на великих і малих. На тих, хто нібито більше заслуговує на увагу і хто нібито менше. Ми зневажаємо колонізаторський погляд на світ, який розподіляє нації між так званими великими державами чи геополітичними полюсами. Кожна нація має значення. І зараз, прагнучи до справедливого завершення злочинної російської війни проти нашого народу, ми хочемо дати кожній нації впевненість, що її безпека буде непорушною. Це стане можливим, коли ми завершимо цю війну не на умовах агресора і не на нав’язаних нам умовах, а на умовах нації, на яку напали. Так буде справедливо. Справедливість має стати новим глобальним правилом, яке буде підтримане глобальною єдністю з достатньою силою. Чи реально це без Глобального Півдня? Точно ні.

Зараз ми готуємо інавгураційний Глобальний саміт миру у Швейцарії, і я запрошую до участі всіх вас, усі нації світу, які поважають міжнародний порядок, заснований на правилах. Ваш голос важливий.

Маємо разом примусити силу, яка збожеволіла, повернутися до правил, а правила – зробити знову дієвими, щоб вилікувати світовий порядок від крихкості. Це життєвий інтерес і для Європи, і для Близького Сходу, і Африки, і Індо-Тихоокеанського регіону, і всіх інших частин світу. Коли це спрацює для України та проти такого агресора, це спрацює для всіх і проти будь-якого агресора. З початком цієї війни Росія намагалася влаштувати для нас пекло – знищила всі аспекти безпеки. І крок за кроком ми відновлюємо безпеку для нашого народу та для всіх наших партнерів. Найкращий приклад – продовольча безпека. Те, що має фундаментальне значення для кожної частини світу. Коли Росія заблокувала наші порти й почала знищувати аграрну інфраструктуру, наша рішучість і глобальна співпраця дали надзвичайний результат. Ми відновили стабільність глобального продовольчого ринку, знявши російську блокаду частини наших портів і поновивши постачання агропродукції. Вже десятки мільйонів тонн українського продовольства доправлено в Африку, Азію, Європу. Працює й наша гуманітарна продовольча програма «Зерно з України», завдяки якій уже доправлено десятки тисяч тонн зерна, пшениці в Ємен, Сомалі, Нігерію, Судан, Ефіопію. Дякую країнам-донорам, які допомогли. Тепер ми опрацьовуємо разом із Всесвітньою продовольчою програмою ООН нові маршрути для програми «Зерно з України», щоб допомогти подолати голод у Газі, Малаві, Демократичній Республіці Конго та інших країнах. За кілька днів до Судану прибуде новий вантаж з України. Ми довели, що можемо відновлювати продовольчу безпеку, і я запрошую всіх приєднуватися до реалізації і цього, і всіх інших пунктів нашої Формули миру.

Я вірю, що мир може бути надійним. Але для цього країни світу мають бути співтворцями надійності.

Дякую вам за увагу!

Слава Україні!