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Справедливість важлива для відновлення України й для бажання людей жити в Україні – Володимир Зеленський під час зустрічі з українською громадою в Чехії

5 травня 2025 року - 21:42

Справедливість важлива для відновлення України й для бажання людей жити в Україні – Володимир Зеленський під час зустрічі з українською громадою в Чехії

Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська зустрілися з українською громадою в Празі.

Глава держави наголосив, що єдність усередині Європи та між усіма ключовими партнерами України надзвичайно важлива для справедливого закінчення війни.

«Спочатку потрібно досягти безумовного припинення вогню, потім, користуючись усім цим часом, все-таки знайти ті чи інші кроки, які ведуть до сталого й справедливого миру для України. Справедливість важлива для відновлення України й для бажання людей жити в Україні, повертатися в Україну», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент подякував за постійну оборонну підтримку з боку Чехії, зокрема за артилерійську ініціативу, рішення про навчання українських пілотів F-16 та співпрацю з чеськими оборонними компаніями.

Крім того, за словами Володимира Зеленського, розвивається двостороннє економічне співробітництво, є відповідні кроки для збільшення товарообігу між країнами.

Президент зазначив, що вже зараз потрібно думати про повоєнну відбудову України, аби держава та бізнес спільно з партнерами працювали над відновленням у майбутньому.

Серед інших важливих тем обговорення – адвокація вступу України до ЄС та залучення іноземних інвестицій.

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