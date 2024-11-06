Справжній мир буває досягненням тільки справді сміливих – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Сьогодні дійсно особливий день, і в усьому світі одна новина привертає всю увагу. Абсолютно переконливий результат виборів в Америці. Чітке лідерство Президента Трампа. Я вітаю із цією перемогою. Взагалі для нас в Україні, в усій Європі надзвичайно важливо було весь час чути слова тоді ще 45-го Президента Сполучених Штатів про мир завдяки силі – peace through strength. І коли це буде принципом політики 47-го Президента Сполучених Штатів, Америка й увесь світ від цього точно виграють. Недаремно так часто тепер згадують Рональда Рейгана – люди хочуть упевненості, хочуть свободи, нормального життя. І для нас це життя без російської агресії та із сильною Америкою, із сильною Україною, із сильними союзниками. Ми в цьому році говорили вже з Президентом Трампом і телефоном у липні, і особисто на зустрічі у вересні, і це були хороші розмови. На рівні команд маємо взаємодію. Як і завжди, безперечно цінуємо двопартійну підтримку Сполучених Штатів. Щодо всіх пунктів Плану перемоги ми говорили. На зустрічі в Нью-Йорку, також на зустрічах у Вашингтоні – у Конгресі та в Білому домі. І щодо оборони, і щодо економіки, і щодо майбутнього після війни ми маємо потенціал для міцнішої співпраці. Це те, що зробить і Україну, і Америку, і весь вільний світ більш успішними.

Завтра я буду в Будапешті – на саміті Європейської політичної спільноти на запрошення Прем’єр-міністра головуючої у Європейській раді Угорщини Віктора Орбана і Президента Європейської ради Шарля Мішеля. Це вже п’ятий саміт у тому форматі. Перший був у Чехії, другий – у Молдові, потім в Іспанії, Великій Британії. Тепер – Угорщина. Я дякую за запрошення. І ми будемо обговорювати безпекові виклики у Європі, а також нові можливості для всіх партнерів. Буде низка зустрічей, низка домовленостей із європейськими лідерами.

Сьогодні було багато нарад якраз про те, які результати ми маємо зараз і яких можемо досягти. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль – нарада щодо нашої поточної роботи й ключових питань стійкості. Говорив також із Русланом Стефанчуком, Головою Верховної Ради України, щодо дій і законодавчої, і виконавчої гілок влади. Провів також нараду з Олександром Камишіним щодо роботи в «оборонці», нашому постачанні для фронту та перспективних речей, які можна зробити для того, щоб посилити українські позиції. Звичайно, була доповідь Головкома Сирського. Фронт, виконання рішень, які можуть підтримати наших воїнів на передовій. І окремо хочу сьогодні подякувати всім українським воїнам, усім нашим підрозділам, які виконують бойові завдання в Курській області. Сьогодні вже три місяці Курській операції. І це наш внесок у те, щоб кожен у світі бачив: Україна може змінювати траєкторію цієї війни так, щоб винуватець війни відчував справжній тиск. Справжній мир буває досягненням тільки справді сміливих.

Дякую всім, хто з Україною! Пишаюсь нашими людьми!

Слава Україні!