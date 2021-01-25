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Спроби багатьох сил зіпсувати відносини України та США не увінчалися успіхом – Андрій Єрмак

28 січня 2021 року - 15:18

Спроби багатьох сил як усередині країни, так і ззовні зіпсувати відносини України зі Сполученими Штатами Америки не увінчалися успіхом, двопартійна підтримка у нас була й залишається. Про це в інтерв'ю виданню НВ заявив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

«Наша позиція тут принципова, і весь світ побачив, яка вона, на протязі цих уже майже двох років. Ми категоричні противники втручання у справи будь-якої держави, у тому числі противники втручання у внутрішні справи України», – сказав Андрій Єрмак.

Він додав, що за дорученням Президента України державні органи зроблять усе від них залежне, щоб ті, хто організовував або брав участь у подібному втручанні, були притягнуті до відповідальності, незалежно від того, які позиції займають.

Андрій Єрмак уточнив, що Офіс Президента у межах своїх повноважень може координувати державну політику та взаємодію між різними гілками влади.

«Держбюро розслідувань (ДБР) порушило кримінальну справу. Триває слідство, і ми чекаємо на його результати, слідство повинне дати відповіді на дуже багато запитань», – сказав керівник Офісу Президента України.

За словами Андрія Єрмака, він хотів би, щоб співпраця з новою адміністрацією Сполучених Штатів Америки вийшла на абсолютно новий якісний рівень.

Коментуючи розгляд всередині фракції партії «Слуга Народу» питання про запровадження США санкцій щодо народного депутата Олександра Дубінського, Андрій Єрмак сказав: «Я знаю, що відбулася зустріч тимчасового повіреного у справах США Крістіни Квін з ядром фракції. Мене радує, що політична зрілість більшості депутатів зростає. Вони не приймають поспішних рішень, вони хочуть розібратися в цьому. Знаю, що була детальна розмова».

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