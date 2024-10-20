США оголосили про новий пакет оборонної допомоги Україні на $400 млн

Сполучені Штати Америки виділили новий пакет оборонної допомоги Україні на суму 400 млн дол. Про це міністр оборони США Ллойд Остін повідомив під час зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським у Києві.

До цього пакета увійдуть боєприпаси, військова техніка та озброєння. Міністр запевнив, що підтримка в межах безпекової угоди між Сполученими Штатами та Україною продовжиться.

Володимир Зеленський подякував за цей пакет військової допомоги та всю підтримку з боку США із самого початку повномасштабного російського вторгнення.

«Дякую американському народові та Президенту Байдену, а також за двопартійну підтримку: ми дуже цінуємо те, що зроблено від початку цієї війни. Дякую за останню зустріч у Брюсселі на платформі Ради Україна – НАТО. Це була можливість побудувати прямий діалог із міністрами оборони країн-союзників, а після цього відбулася сильна зустріч на рівні міністрів оборони G7», – сказав Глава держави.

Він зазначив, що під час нещодавньої телефонної розмови з Джозефом Байденом обговорив План перемоги, підготовку до зимового періоду, спроможності української ППО та можливості для її посилення.

Серед основних питань, які обговорили під час зустрічі, – дозвіл на застосування далекобійної зброї по російських військових об’єктах і нарощування виробництва ударних дронів і крилатих ракет, а також артилерійських снарядів і засобів ППО.

Під час зустрічі обговорили плани щодо скликання невдовзі нової зустрічі у форматі «Рамштайн» на рівні глав держав.

Окремо приділили увагу важливості продовження чіткої координаційної роботи з міжнародними партнерами для надання безпекової допомоги Україні.