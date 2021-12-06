США ухвалили рішення бути активним учасником мирного процесу на Донбасі – Андрій Єрмак

Керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак наголошує, що телефонна розмова Президента України Володимира Зеленського й Президента Сполучених Штатів Америки Джозефа Байдена була дуже продуктивною та своєчасною. Про це він сказав у ефірі програми «Право на владу» на телеканалі «1+1».

«Вже стало доброю традицією, що розмови президентів США та України відбуваються в дуже відвертій і прямій атмосфері», – зазначив Андрій Єрмак, коментуючи підсумки переговорів українського та американського лідерів.

Зокрема, за його словами, Джозеф Байден розповів Володимиру Зеленському про результати його розмови з Президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.

«Президент Байден дуже відверто попередив про всі наслідки, якщо в Кремлі буде прийнято рішення щодо ескалації навколо українських кордонів і аж до вторгнення на територію України. США – і Президент Байден сказав про це дуже чітко – разом з партнерами готові до безпрецедентних санкцій у разі, якщо таке відбудеться», – зазначив керівник Офісу Глави держави.

Крім того, як повідомив Андрій Єрмак, американський лідер підтвердив, що Сполучені Штати нададуть Україні всю необхідну допомогу для того, щоб наша держава мала змогу будь-коли дати відсіч.

Водночас, за словами керівника Офісу Президента, Україна також робить усе, щоб бути готовою до можливої ескалації з боку Росії, зокрема зміцнює Збройні Сили.

Андрій Єрмак також розповів, що Президент США дуже чітко наголосив, що рішення щодо вступу України до НАТО є рішенням лише українського народу.

«Україна – суверенна незалежна держава, і він це питання навіть не готовий був обговорювати. Це залежить від України й від членів НАТО», – сказав керівник Офісу Президента.

Крім того, Джозеф Байден у розмові з Володимиром Путіним наголосив, що будь-які перемовини й будь-які рішення, що стосуються України, не можуть бути ухвалені без України.

Говорячи про ситуацію на Донбасі, Андрій Єрмак зазначив, що Володимир Зеленський і його команда негативно ставляться до ідеї замороженого конфлікту на сході України. За його словами, Президент США привітав українські ініціативи, які були озвучені під час засідання Тристоронньої контактної групи, але поки не знайшли підтримки від усіх її учасників. Зокрема, як зауважив Андрій Єрмак, Україна запропонувала повернутися до режиму повного припинення вогню на Донбасі, про що було домовлено в липні 2020 року, відкрити КПВВ у Щасті й Золотому, які з українського боку вже рік як відбудовані на найвищому європейському рівні й готові працювати. Також українська сторона ще раз надала списки для звільнення своїх утримуваних громадян.

«Ми будемо боротися за кожну нашу людину, ми не зупинимося, тому що є час до кінця року. Це є пріоритетом для Президента України», – заявив керівник Офісу Глави держави.

Андрій Єрмак зазначив, що сьогодні можна чітко говорити про те, що США ухвалили для себе рішення бути активним учасником мирного процесу на Донбасі. Хоча це й залежатиме від багатьох обставин.

«Це може бути паралельний трек разом з Нормандським форматом. Тому що треба поважати цей формат, оскільки наші партнери – Німеччина і Франція протягом цих років дуже багато зробили. Я думаю, що наступного тижня в Брюсселі відбудеться зустріч Президента Зеленського з Президентом Макроном і новим канцлером Німеччини Шольцем. Ми продовжимо працювати над тим, щоб був проведений саміт лідерів держав – учасниць Нормандського формату. Але США ухвалили для себе чітке рішення бути активним гравцем у цьому процесі. Вони дуже зацікавлені в тому, щоб в Україні настав мир», – сказав він.

За словами керівника Офісу Президента, під час розмови з Джозефом Байденом Володимир Зеленський також порушив питання газопроводу «Північний потік – 2», внутрішніх загроз, зокрема політичної дестабілізації в Україні, інформацію про які передавали наші партнери. Також було обговорено перебіг реалізації реформ.

«Президент Байден привітав Президента Зеленського з тим, що є дуже великий прогрес у проведенні реформ, особливо це стосується реформи судової гілки влади. І ми сьогодні побачили всі сигнали, які були надані у вигляді санкцій, що були ухвалені насамперед проти людини, яка блокувала на чолі Конституційного Суду проведення цих реформ. Я думаю, це дуже чіткий сигнал», – зауважив він.

Андрій Єрмак резюмував, що розмова президентів України та США була надзвичайно теплою й відвертою. За його словами, Джозеф Байден сказав, що дуже поважає та добре знає Україну й вірить у її успіх.