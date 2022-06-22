Статус кандидата в члени ЄС стане новою сторінкою в історії України й великою мотивацією для армії та суспільства – Президент під час спілкування зі студентами

Президент Володимир Зеленський переконаний, що країни – члени Європейського Союзу підтримають надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС, що стане історичною подією та великою мотивацією для української армії та суспільства в боротьбі за незалежність і територіальну цілісність держави.

«Я дуже вірю, що в ці вирішальні дні Україна отримає статус кандидата в члени Європейського Союзу. Ми до цього дуже довго йшли… Наш народ, наші революції, наша війна… І цей статус – це такий важливий момент. Це перехід на іншу сторінку нашої історії. Дуже позитивний перехід. Я вірю, що всі ці 27 країн Європи підтримають такий статус для нас», – наголосив Глава держави під час спілкування зі студентською спільнотою ключових університетів Канади.

На його переконання, це рішення мотивуватиме українську армію та суспільство. «Великий мотиватор для об’єднання, а отже – великий мотиватор для перемоги України», – зауважив Володимир Зеленський.

Відповідаючи на запитання про те, хто своїм прикладом надихає його особисто, Президент сказав, що таким натхненником є український народ.

«Таких прикладів багато. Це і звичайний український фермер, який на тракторі міг перегородити дорогу російським танкам у момент вторгнення. Звичайна жінка в нашому селищі, яка голіруч зупиняла БТРи, БМП. Звичайні наші прекрасні діти, які були у квартирах, коли туди потрапляла ворожа ракета. І вони залишилися в нашій історії і в нашій пам’яті», – розповів він.

Президент наголосив, що пишається й надихається українськими людьми, своїм народом, який героїчно захищає нашу свободу.

«Тому що ми можемо говорити про цінності, які ми захищаємо. І головна цінність – це наш народ. Це наш скарб, і це – мій кумир», – зазначив Володимир Зеленський.

Під час спілкування зі студентами Президент також зробив акцент на тому, що після перемоги країна дуже потребуватиме молодих українських фахівців, які навчалися чи здобували новий досвід за кордоном. Щоб вони поверталися в Україну, держава має забезпечити надійну безпекову ситуацію та створити сприятливі умови для розвитку бізнесу й особистісного розвитку людини.

«У нас немає часу на ті чи інші бюрократичні ланцюжки, тому що ми – держава, яка воює, і відбудовувати країну треба буде дуже швидко», – переконаний він.

Володимир Зеленський зауважив, що попри повномасштабну війну в країні вистояло багато державних інституцій, стабільно функціонують фінансовий, цифровий сектори, зокрема й тому, що Україна змогла протистояти кібератакам з боку Росії.

«Безпека, клімат і максимально ліберальні підходи щодо бізнесу. Вважаю, це найголовніші умови, які ми можемо створити для сучасного покоління. Але без вас, без молодих людей, які набираються знань і досвіду, будувати все це буде дуже складно. Тому обов’язково повертайтеся із сучасними знаннями і, найголовніше, – з бажанням. Бажанням жити й будувати незалежну Україну. А ми її точно відстоїмо, в цьому я впевнений», – резюмував Глава держави.

Довідка. В онлайн-спілкуванні з Президентом України взяли участь представники 10 провідних вишів Канади: Торонтського університету, Університету Калгарі, Саскачеванського університету, Монреальського університету, Університету Альберти, Університету острова Принца Едварда, Western University, Університету Квінз, University of Waterloo/Wilfrid Laurier University та Dalhousie University. Також низка канадських вишів долучилися до онлайн-трансляції заходу в YouTube.