Стратегічні відносини України та Румунії – це нова сила для всього Чорноморського регіону – звернення Президента Володимира Зеленського

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!
Дуже якісний візит у Румунію. Плідний.
Зустрічі із Президентом Йоханнісом, головами палат румунського парламенту, з депутатами, Прем’єр-міністром Румунії.
Чого досягнуто?
Перше: є хороші домовленості щодо зброї. Я не можу зараз розкривати всього, але снаряди – плюс, посилення ППО – плюс. Деякі речі ще готуємо. Вони будуть потужними. У Румунії створюється Центр підготовки пілотів для F-16, і українські пілоти будуть серед перших, хто навчатиметься.
Друге: зафіксували, що переходимо на рівень стратегічного партнерства.
За цим політичним формулюванням – дуже чіткий сенс. Як сказав мені Президент Йоханніс, ми можемо покладатися на Румунію. Румунія точно може покладатися на Україну.
Ми разом значно посилимо наш регіон. Уже робимо критичний внесок у глобальну продовольчу безпеку завдяки співпраці в дунайських портах і на сході Чорного моря. Буде більше співпраці.
Розширюємо наші транспортні коридори, буде більше робочих місць і економічних можливостей. Сьогодні підписали спільну заяву президентів, яка окреслює, як будемо далі ми рухатися.
Третє: уже незабаром відкриємо рух – нову гілку залізниці через Молдову, яка стане новим транспортним коридором.
Разом із Молдовою ми рухаємось і до початку переговорів щодо членства в ЄС – за повної підтримки Румунії. Я вдячний за це.
В парламенті Румунії більшість – за нас.
Уряд Румунії – вже найближчими тижнями ми готуємо спільне засідання урядовців України та Румунії.
Я вдячний пану Президенту Йоганнісу, усьому румунському політичному класу та суспільству.
Наші стратегічні відносини – це нова сила для всього Чорноморського регіону.
Якщо вдасться реалізувати все те, що нами заплановано зараз і над чим працюватимуть наші команди, у цій частині Європи з’явиться нове джерело економічного та безпекового розвитку.
Я дякую всім, хто підтримує нас! Добре, що сьогодні змогли посилити нашу оборону!
Слава Україні!