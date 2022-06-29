Створення механізму безпекових гарантій для України стане важливим кроком до нового безпечного світу – виступ керівника Офісу Президента Андрія Єрмака на NATO Public Forum

Добрий день, шановний Крістофе!

Шановні учасники форуму!

Хотів би почати з найболючішого.

Росія все більше переконується, що не може здолати Україну на полі бою. Тому дедалі більше вдається до кривавого терору – убивств мирного населення та руйнування цивільної інфраструктури. За останні дні сотні ракет випущено по десятках українських міст. Щодоби десятки тисяч боєприпасів різних типів влучають у наші житлові квартали, дитячі садочки, лікарні та електростанції. Це робиться абсолютно свідомо.

Весь світ тепер знає про українське місто Кременчук, де позавчора російська ракета влучила у звичайний торговельний центр. Там було близько тисячі людей. Вони робили покупки – жінки, діти та літні люди.

Що це, як не класичний тероризм у неймовірних масштабах, нечуваних із часів Другої світової війни?

Росія використовує всі терористичні методи: масові вбивства, катування та руйнування. Завчасно сплановані енергетична та продовольча кризи, які вже починають негативно впливати на всіх людей на планеті. І все це – щоб зламати опір окремих держав та тиснути на світову спільноту. Нарешті, останній аргумент – це шантаж ядерною зброєю.

Проте будь-які розмови про поступки чи навіть переговори Росія сприймає як слабкість. На жаль, шантаж, кров та руйнування – основа російської зовнішньої політики.

Вони прагнуть знищити українську державу та стерти з підручників навіть згадки про український народ. Але ми точно знаємо: якщо сьогодні поступитися, завтра вони підуть далі. Після 2014 року українці власною кров’ю заплатили за доведення аксіоми: Росія завжди порушує угоди, які підписує.

Ми маємо справу з ідеологією та практиками, які нагадують найгірші диктатури минулого століття. Історія навчила: апетити агресора зростають із кожною поступкою.

Тому під загрозою безпека не лише Європи, а й усього людства. І ми вважаємо: якщо не зупинити Росію в Україні, НАТО обов’язково буде втягнуто у війну. До того ж непокараний агресор дає підстави іншим злочинцям будувати власні загарбницькі плани.

Дедалі більше політиків світу вважають, що Росія не повинна перемогти у війні, яку вона розв’язала проти України. Це дуже добре. Та річ у тім, що не всі усвідомлюють: у цій війні має перемогти Україна. Це запорука того, що Росія не «зможе повторити» з будь-якою іншою країною те ж саме.

Для знищення військового та економічного потенціалу агресора потрібне максимальне об’єднання зусиль більшості держав у кількох напрямках.

Перше – це постачання Україні ефективної зброї, амуніції та боєприпасів. У достатній кількості та якомога швидше. Щоб урятувати якомога більше людей, які гинуть у нас сьогодні кожного дня. Це жінки, діти, люди старшого віку.

Друге – це невпинне нарощування санкційного тиску. Без будь-яких вагань та пауз. Щоб якомога швидше зменшити ресурси агресора. Міжнародна експертна група, яку очолюємо ми з Послом Майклом Макфолом, минулого тижня оприлюднила вже четвертий документ з рекомендаціями щодо санкційної політики. Цього разу вони стосуються посилення фінансових санкцій.

Третє – побудова справедливого світового порядку, який забезпечить дотримання загальнолюдських норм та міжнародного права. Я погоджуюсь із вашими, Крістофе, публічними аргументами, що світ більше не ділиться на комуністичний Схід та капіталістичний Захід. Є ті, хто прагне дотримуватися цивілізованих правил, і є агресори, які нехтують будь-якими законами та порушують будь-які правила.

Війна в Україні прискорила всі процеси у світі. Життя вже ніколи не буде таким, як раніше. Ми спостерігаємо реальну кризу світової системи безпеки. Тому маємо спільно будувати нову.

Досі Північноатлантичний альянс є, і це безперечно, найнадійнішою безпековою парасолькою у світі. І якби хибні ідеї «не дратувати Росію» не взяли гору у 2008 році, сьогодні, цілком імовірно, в Україні не було б війни. Тож нас не влаштовує ілюзія відкритих дверей. Україна не зійде зі свого шляху до повноцінного членства в НАТО. І українська армія, і весь український народ своєю мужністю щодня доводять, що наше членство тільки зміцнить Північноатлантичний альянс.

Ми дуже раді, що НАТО вже зміцнюється та йде до включення таких країн, наших партнерів і друзів, як Швеція та Фінляндія.

Та важливим кроком до нового безпечного світу стане створення дієвого механізму безпекових гарантій для України. Для цього ми з колишнім Генеральним секретарем НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном створили консультативну міжнародну робочу групу.

Плануємо комплекс заходів, який передбачає насамперед:

- зміцнення обороноздатності та відновлення військово-технічного потенціалу України;

- максимальну інтеграцію України в міжнародні політичні та економічні формати;

- тривалі та ефективні санкції проти Росії, які унеможливлять нові спроби агресії.

Паралельно маємо спільно зміцнювати міжнародне право та реформувати міжнародні структури. Порушники фундаментальних принципів повинні негайно не лише втратити право голосу в Раді Безпеки, а й бути виключеними з ООН та інших міжнародних організацій. Потрібна повна ізоляція злочинців.

Я хочу висловити величезну подяку США та іншим нашим партнерам, справжнім друзям України, за вашу підтримку. Ми також вдячні країнам ЄС за високу довіру й надання Україні статусу кандидата в члени Євросоюзу.

Ми всі разом маємо перемогти Росію й покарати агресора. Та разом робити світ безпечнішим для наших народів і для майбутніх поколінь.

Я вам дуже дякую за цю можливість виступити перед такою поважною аудиторією.

Слава Україні та її захисникам!

Дуже дякую вам за увагу!