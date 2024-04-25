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Створення трибуналу та механізму компенсацій: Ірина Мудра зустрілася з Послом Японії

25 квітня 2024 року - 21:01

Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра зустрілася з Надзвичайним і Повноважним Послом Японії в Україні Кунінорі Мацудою.

Вони обговорили зміцнення співпраці для притягнення РФ до відповідальності за агресивну війну проти України. Насамперед ішлося про створення спеціального трибуналу за злочин агресії.

«У нас є два ключові принципи, на яких має базуватися створення трибуналу. Він має бути виключно міжнародним. Друге – не може бути жодного персонального імунітету для найвищих посадових осіб держави-агресорки», – наголосила Ірина Мудра.

Заступниця керівника Офісу Президента й Посол Японії розглянули конкретні кроки щодо конфіскації заморожених російських активів та реалізації міжнародного компенсаційного механізму.

Під час зустрічі Ірина Мудра та Кунінорі Мацуда також обговорили пріоритетні питання реформ судової системи та юридичної освіти.

Заступниця очільника Офісу Глави держави наголосила, що українська сторона налаштована на максимальну взаємодію з країнами «Групи семи», зокрема з Японією, щодо реалізації ключових реформ.

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