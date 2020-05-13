Сучасне відділення «Охматдиту» необхідно відкрити не пізніше кінця літа – Володимир Зеленський

Міністерство розвитку громад та територій України перебуває у повній готовності до проведення тендерів для оновлення 220 приймальних відділень в опорних лікарнях, як обіцяв Президент Володимир Зеленський. Про це йшлося на традиційній селекторній нараді щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19, яка відбулася під головуванням Глави держави за участі представників Кабінету Міністрів України та правоохоронних органів. Президент наголосив, що вже сьогодні очікує на список першої черги відділень, які будуть осучаснені.

«Життя відновлюється, і ми маємо повертатися до того, що обіцяли перед пандемією коронавірусу. І без епідеміологічної ситуації українцям потрібні комфортні лікарні із сучасним обладнанням. А нині – тим більше. Всі ми – і пацієнти, і лікарі – втомилися від фізично та морально застарілих медичних закладів. Саме зараз – час це змінювати», – наголосив Володимир Зеленський.

Через карантинні обмеження перенесено відкриття нового корпусу лікарні «Охматдит», хоч там і закінчили основні будівельні роботи. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов пообіцяв, що відкриття можна буде здійснити наприкінці липня.

«Ми обіцяли відділення в червні. Розуміємо – коронавірус і тут попсував нам плани. Однак треба сучасне відділення «Охматдиту» відкрити влітку», – сказав Президент.

Додатково Володимиру Зеленському повідомили, що Національна служба здоров’я України уклала договори з усіма лікарнями, й тепер медики отримають зарплати та надбавки за роботу з боротьби з коронавірусною інфекцією. Договори не укладено лише з кількома медзакладами, які нині не працюють, адже перебувають у стадії ремонту. МОЗ контролюватиме це питання.

Також підписано контракти на постачання засобів індивідуального захисту та обладнання, необхідного для боротьби з COVID-19. Перші закупівлі відбудуться вже наступного тижня. Державне підприємство «Медичні закупівлі України» повідомило про закупівлю 50 тис. респіраторів, які одразу відправлять у регіони. Також складено графік, що й коли буде закуплено.