Світ бачить, що єдиним джерелом небезпеки для Запорізької АЕС є саме Росія – звернення Президента України

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Щойно завершив розмову з паном Президентом Франції Макроном, і це вже треті міжнародні переговори за сьогодні – після розмов із Генеральним секретарем НАТО та Прем’єр-міністром Швеції. Головне – наша оборона, фронт, зброя, можливості наших воїнів, і я вдячний партнерам за розуміння наших потреб. Домовилися про нові оборонні пакети, і, до речі, дякую, Еммануелю, за те, що сьогодні почала надходити та зброя, про яку ми домовлялися, – ракети, танки.

Але, звичайно, говорили сьогодні й про більш стратегічні речі – про те, яким буде безпековий фундамент Європи після цієї війни та нашої перемоги.

Щоб мир настав швидше й був тривалим, чесним, справжнім, російське зло повинне бачити, яку межу для амбіцій Кремля встановимо ми. Саме ми – усі вільні європейські нації, усі в нашій євроатлантичній спільноті, а не російські терористи та будь-які їхні шантажі й агресія.

Ми щодня додаємо змісту саміту НАТО, який відбудеться у Вільнюсі вже наступного тижня, і я вдячний усім нашим партнерам, які працюють разом із нами на посилення Альянсу, а отже, на безпеку у Європі – реальну безпеку. Сьогодні у розмовах із Президентом Франції, із Прем’єр-міністром Швеції та з Генсеком НАТО скоординували наші кроки перед Вільнюсом.

Провів і кілька нарад з урядовцями та нашою командою міжнародників Офісу щодо підготовки до зовнішньополітичних заходів, які відбудуться найближчим часом.

Дуже важливо – щодо ситуації на Запорізькій атомній станції. Зараз увесь світ має бути свідомий того, що спільна безпека повністю залежить від глобальної уваги до дій окупантів на станції. Росія повинна чітко усвідомлювати: світ бачить, до яких сценаріїв готуються терористи, і світ готовий реагувати.

Радіація – це загроза для всіх у світі, і атомна станція повинна бути повністю убезпечена від будь-яких радіаційних інцидентів. Сьогодні рівно 16 місяців, як російські військові повністю контролюють територію та споруди Запорізької АЕС. У різних держав світу є власні розвідувальні та інші можливості, щоб точно знати, що відбувається і хто в цьому винен.

Зараз від нашої розвідки ми маємо інформацію про те, що на даху кількох енергоблоків Запорізької атомної станції російські військові розмістили предмети, схожі на вибухівку. Можливо, щоб імітувати удар по станції. Можливо, у них якийсь інший сценарій. Але в будь-якому разі світ бачить – і не може не бачити! – що єдиним джерелом небезпеки для Запорізької атомної станції є саме Росія. І ніхто інший.

На жаль, не було вчасної та масштабної реакції на теракт проти Каховської гідроелектростанції. І це може надихати Кремль на нове зло.

Зупинити його – це обов’язок усіх у світі, і ніхто не може залишитись осторонь, бо радіація нікого не залишає осторонь.

Дякую пану Президенту Макрону за увагу до ситуації на ЗАЕС і за готовність робити все необхідне, щоб гарантувати безпеку.

Ще одне.

Сьогодні Росія вкотре ударила по Харківщині, по місту Первомайський. Імовірно, ракета «Іскандер». Пошкоджено вісім звичайних багатоповерхівок. Понад 40 людей дістали поранення, із них 12 – діти, двоє – немовлята, їм менш як рік… Станом на цей час рятувальники разом із поліцейськими ще проводять обхід пошкоджених будинків. Усім, хто був поранений цим ракетним ударом, буде надано всю необхідну допомогу.

І за цей удар ворог відповідатиме, як і за всі інші їхні удари.

Російські терористи хочуть стати взірцевими в тому, як вони знищують життя. Ми ж станемо взірцевими в тому, як життя захищаємо і як потім життя відповідає – справедливо й неминуче – на кожен завданий удар кожному терористу.

Нацисти намагалися сховатися від правосуддя. Доволі довго. Але багатьох із них знайшли й досі притягають до відповідальності. Рашистів зловимо значно швидше.

До речі, зараз у мене ще буде нарада з міністром внутрішніх справ Клименком та керівником Служби безпеки Малюком – і щодо нових викликів нашій безпеці, і щодо загальної ситуації. Була сьогодні нарада також і з розвідкою…

Знаємо, як ставити терористів на місце.

Дякую всім нашим воїнам!

Слава Україні!