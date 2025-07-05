Світ допомагає Україні, бо вірить в українців, і наші люди дійсно заслуговують на цю довіру світу – звернення Президента

Бажаю здоровʼя, шановні українці, українки!

Важливо відзначити, що нам вдалося зробити за цей тиждень разом із друзями, друзями України.

Данія: є нові домовленості про спільне виробництво зброї, укладена угода – вчора її підписали Мінстратегпром України і Міністерство промисловості Данії. Ми будемо працювати на території Данії, і це наш спільний проєкт – перші суттєві можливості нашого українського виробництва за кордоном. Це ще не все. Будуть і ще такі домовленості. Данська модель інвестицій у власне українське виробництво тут, у нас, на нашій землі, довела свою ефективність. Спільна робота на території Данії – і згодом в інших країнах, які є ключовими партнерами, – дає ще більший масштаб. Це стосується і дронів, і багатьох інших необхідних видів зброї.

Щодо дронів також ми домовилися з американською стороною про значне збільшення спільної роботи. На тижні укладена угода між нашим Міністерством оборони України та однією з провідних американських компаній. Це дасть Україні ще сотні тисяч дронів уже цього року на спеціальних умовах і ще значно більше дронів наступного року. Зокрема, дронів-перехоплювачів – це очевидний наш пріоритет.

Завдання для всієї нашої держави, для Сил оборони України і всіх бізнесів, які працюють саме за цим напрямом, – буквально щотижня давати більше результатів, більше результатів щодо дронів, передусім перехоплювачів. Це і більше виробляти таких дронів, і більше тренувати операторів дронів, і набагато більше ефективності в застосуванні перехоплювачів. Відповідальність за цей безпековий напрям персональна для кожного, хто ухвалює і хто впроваджує відповідні рішення. Перехоплювачі повинні працювати.

По розмові з Президентом Сполучених Штатів Америки, яка була напередодні: напевно, це була найкраща розмова за весь цей час, максимально продуктивна. Ми обговорили і тематику ППО. Я вдячний за готовність допомагати. Саме «петріоти» – ключ до захисту від балістики. Обговорили і ще кілька важливих питань, які детально пропрацюють наші команди на зустрічах найближчим часом.

Була сьогодні доповідь міністра закордонних справ України Андрія Сибіги по його комунікації з нашими європейськими партнерами. У нас є перелік абсолютно чітких цілей у підготовці до наступного опалювального сезону. Є речі, про які я говорив на найвищому політичному рівні з лідерами Європи. Зараз на рівні МЗС, також Міністерства енергетики та «Нафтогазу» наші домовленості готуються до реалізації. Розраховуємо, що вже наступного тижня в межах конференції з відновлення України, яка відбудеться в Італії, наші урядовці зможуть підписати відповідні угоди з нашими партнерами, щоб забезпечувати Україну енергоресурсами. Продовжимо цю роботу. І я дякую всім нашим партнерам, які нам постійно допомагають і готові масштабувати підтримку в галузі енергетики. Енергетична стійкість – це фундамент стійкості всієї країни.

Хочу відзначити також сьогодні Швецію: є рішення про новий пакет оборонної підтримки. Дякую, Швеція! Активно працюємо з Німеччиною, щоб прискорити рішення щодо ППО. Є рішення Латвії про надання нового оборонного пакету. Дякую вам за це. Дякую всім, хто з нами, хто з нашим народом, хто з Україною, всім, хто з нашими людьми. Я пишаюся нашими людьми. Світ допомагає Україні, бо вірить в нас, вірить вукраїнців, і наші люди дійсно заслуговують на цю довіру світу.

Також готуємо вже зараз і нові наші кроки, які будуть змушувати Росію дійсно відчувати, що за війну Росія буде платити. Відповідальність агресора має бути. І буде. Цілком справедливою і дуже відчутною.

Слава Україні!