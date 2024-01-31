Світ має знати, що робить Росія з нашими дітьми і що зробить із будь-ким – Олена Зеленська під час зустрічі з Егілсом Левітсом та Андрою Левіте

Перша леді України Олена Зеленська в межах візиту до Латвійської Республіки для участі в міжнародній конференції «Війна Росії проти дітей», присвяченій поверненню депортованих юних українців, зустрілася з першою леді Латвії у 2019–2023 роках Андрою Левіте та Президентом Латвії у 2019–2023 роках Егілсом Левітсом.

Дружина Президента України подякувала їм за підтримку з початку російського вторгнення, відзначивши, що Андра Левіте була однією з перших, хто особисто зателефонував на самому початку російської агресії, щоб запропонувати допомогу.

Разом із Егілсом Левітсом та Андрою Левіте, радницею – уповноваженою Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'єю Герасимчук, представницею Офісу омбудсмена Іриною Сусловою, головою правління Благодійного фонду «Дитяча лікарня» Лієне Дамбіне, генеральним директором Дитячої клінічної університетської лікарні в Ризі Валтсом Аболсом Олена Зеленська зустрілася з українськими дітьми, які також прибули для участі в конференції, щоб розповісти свої історії.

«Світ має знати, що робить Росія з нашими дітьми і що, не вагаючись, зробить із будь-якими. Світ має знати, щоб нарешті згуртуватися й діяти заради порятунку дитинства – не лише нашого, а всього», – наголосила перша леді.

Міжнародна конференція «Війна Росії проти дітей» відбудеться в Ризі 1 лютого. У ній візьмуть участь політики та правозахисники з різних країн.

Україна розраховує на активну позицію міжнародної спільноти та дієву міжнародну підтримку, а також очікує на додаткові пропозиції та розширення кола партнерів, які працюватимуть над питанням повернення українських дітей.