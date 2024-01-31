Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Забезпечуємо та постійно посилюємо захист енергетичних обʼєктів зміцнюємо наш повітряний щит - звернення Президента України
Забезпечуємо та постійно посилюємо захист енергетичних обʼєктів зміцнюємо наш повітряний щит - звернення Президента України

31 січня 2024 року - 19:58

Переглянути всі відео
ностанні новини

Світ має знати, що робить Росія з нашими дітьми і що зробить із будь-ким – Олена Зеленська під час зустрічі з Егілсом Левітсом та Андрою Левіте

31 січня 2024 року - 23:10

Керівник Офісу Президента України зустрівся із заступницею державного секретаря США з політичних питань

31 січня 2024 року - 22:45

Україна готова до добросусідських відносин з Угорщиною – Андрій Єрмак в інтерв’ю угорському телеканалу

31 січня 2024 року - 20:58

Забезпечуємо та постійно посилюємо захист енергетичних обʼєктів, зміцнюємо наш повітряний щит – звернення Президента України

31 січня 2024 року - 19:54

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Звільнення з російського полону 207 українців
Звільнення з російського полону 207 українців

31 січня 2024 року - 16:05

Перейти до всіх галерей

Світ має знати, що робить Росія з нашими дітьми і що зробить із будь-ким – Олена Зеленська під час зустрічі з Егілсом Левітсом та Андрою Левіте

31 січня 2024 року - 23:10

Світ має знати, що робить Росія з нашими дітьми і що зробить із будь-ким – Олена Зеленська під час зустрічі з Егілсом Левітсом та Андрою Левіте

Перша леді України Олена Зеленська в межах візиту до Латвійської Республіки для участі в міжнародній конференції «Війна Росії проти дітей», присвяченій поверненню депортованих юних українців,  зустрілася з першою леді Латвії у 2019–2023 роках Андрою Левіте та Президентом Латвії у 2019–2023 роках Егілсом Левітсом.

Дружина Президента України подякувала їм за підтримку з початку російського вторгнення, відзначивши, що Андра Левіте була однією з перших, хто особисто зателефонував на самому початку російської агресії, щоб запропонувати допомогу.

Разом із Егілсом Левітсом та Андрою Левіте, радницею – уповноваженою Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'єю Герасимчук, представницею Офісу омбудсмена Іриною Сусловою, головою правління Благодійного фонду «Дитяча лікарня» Лієне Дамбіне,  генеральним директором Дитячої клінічної університетської лікарні в Ризі Валтсом Аболсом Олена Зеленська зустрілася з українськими дітьми, які також прибули для участі в конференції, щоб розповісти свої історії.

«Світ має знати, що робить Росія з нашими дітьми і що, не вагаючись, зробить із будь-якими. Світ має знати, щоб нарешті згуртуватися й діяти заради порятунку дитинства – не лише нашого, а всього»,  – наголосила перша леді.

Міжнародна конференція «Війна Росії проти дітей» відбудеться в Ризі 1 лютого. У ній візьмуть участь політики та правозахисники з різних країн.

Україна розраховує на активну позицію міжнародної спільноти та дієву міжнародну підтримку, а також очікує на додаткові пропозиції та розширення кола партнерів, які працюватимуть над питанням повернення українських дітей.

в
Відео
Версія для друку