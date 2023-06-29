Світ має зрозуміти, що Путін більше не той партнер, із яким можна вести переговори, він втратив контроль – Михайло Подоляк в інтерв’ю Corriere della Sera

Нещодавня спроба збройного заколоту в Росії продемонструвала всьому світу крихкість системи російської влади на чолі зі слабким лідером, і це спростовує тези тих, хто вважав, що Україна не зможе перемогти в цій війні. Про це заявив радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк в інтерв’ю щоденній італійській газеті Corriere della Sera.

«Путін втратив контроль, король голий. Тому демократичний світ має зрозуміти, що він більше не той партнер, із яким можна вести переговори», – наголосив радник керівника Офісу Глави держави.

За його словами, Україні достеменно відомо про існування у російській владі групи змовників. А державні лідери, хоч і дискредитовані, не хочуть змінювати тоталітарну модель.

Щодо майбутнього ПВК «Вагнер», то, на думку Михайла Подоляка, ця група у її нинішньому вигляді припинить існування.

«Москва перестане платити мільярд доларів на рік, і «Вагнер» розформується. Частина солдатів підпише нові контракти з Міноборони у Москві, щоб воювати в Україні. Інші поїдуть із Пригожиним до Африки. Натомість у Мінську буде створено невеликий офіс. Лукашенко міг би використати «Вагнер» разом із його керівником як радника своїх охоронців», – переконаний Михайло Подоляк.

Водночас він наголосив, що керівник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин залишається воєнним злочинцем, і його виклик Президенту Путіну не робить його союзником Києва.

Радник керівника Офісу Президента зауважив, що українська армія продовжує йти за своїм планом наступу.

«Інтенсивність наших операцій та їх кількість поступово зростає. У нас брак снарядів і ракет великої дальності, навіть наша авіація поки що обмежена, це не допомагає уражати шляхи постачання Росії. Але ми продовжуємо, і ми звільнимо наші території», – акцентував він.

Радник керівника Офісу Глави держави зазначив, що українська сторона підтримує лише ті миротворчі ініціативи, які не виходять за межі Формули миру Президента Володимира Зеленського.

«Україну не треба вмовляти припинити війну – не ми її починали. Ключі – у Кремлі, і звідти треба починати посередництво: росіяни мають піти з окупованих земель», – сказав Михайло Подоляк.

За словами радника керівника Офісу Президента, Ватикан може допомогти в моніторингу умов утримання українських полонених у Росії, а також сприяти поверненню додому українських дітей, незаконно депортованих на територію РФ.