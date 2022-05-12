Світ не боїться шантажу Росії та підтримує Україну, наближаючи нашу перемогу – Андрій Сибіга

Наступного тижня очікується низка візитів іноземних гостей в Україну. Про це розповів заступник керівника Офісу Президента Андрій Сибіга на брифінгу.

Він назвав три основні вектори діяльності у зовнішньополітичній сфері.

У напрямку макрофінансової підтримки України триває активна взаємодія з міжнародними партнерами задля забезпечення стабільності української економіки, яка зазнає негативного впливу від дій російського агресора.

Крім того, низка країн підтвердила готовність взяти шефство над відновленням окремих міст, регіонів та галузей в Україні. Зокрема, Велика Британія висловила згоду підтримати Київ та область, Данія – Миколаївщину й обласний центр, країни Балтії готові допомогти у відбудові Житомирщини.

«Ми вже мислимо категоріями післявоєнної відбудови нашої держави. Все це знаходить відгук у наших партнерів», – сказав Андрій Сибіга.

Також, за його словами, триває робота над організацією належної логістики задля налагодження постачання в Україну пального та усунення дефіциту бензину й дизеля.

Крім того, заступник керівника Офісу Глави держави зауважив, що Велика Британія, країни ЄС, США та Канада вже скасували торговельні обмеження для України й відкрили свої ринки для наших товарів.

«На практиці це означає нові можливості для українських підприємців, прихід нових технологій, вихід на найбільш місткі світові ринки і взагалі нову якість для української продукції», – пояснив Андрій Сибіга.

У сфері оборони, як розповів заступник керівника Офісу Президента, відбулася історична подія – 9 травня Президент США підписав ленд-ліз для України.

«Це нова геополітична реальність, яка робить нас міцнішими, посилює нашу оборонну спроможність і яка свідчить про єдність світу. Світ не боїться шантажу й погроз Росії. Світ з нами, і все це наближає нашу перемогу», – наголосив Андрій Сибіга.

Крім того, нижня палата Конгресу проголосувала за збільшення допомоги Україні до 40 млрд дол. США.

Ще однією важливою подією заступник керівника Офісу Президента назвав участь України у саміті лідерів G7.

«Це найпрестижніший клуб наймогутніших держав світу. Україна взяла участь у цьому засіданні на рівних. За результатами було ухвалено тверду заяву щодо підтримки України у фінансовій, оборонній сфері, необхідності посилення тиску на російського агресора, щоб схилити його сісти за стіл переговорів і змусити до миру. Також багато положень документа присвячено майбутній безпековій конфігурації, а саме гарантіям безпеки для України», – розповів він.

Щодо напрямку європейської інтеграції, то, як повідомив Андрій Сибіга, українська сторона передала Європейській комісії другу, фінальну частину відповідей на анкету-опитувальник. У червні очікується засідання країн Євросоюзу та ухвалення рішення стосовно надання Україні статусу кандидата в члени ЄС.

У цьому контексті заступник керівника Офісу Президента зауважив, що нещодавні візити в нашу країну представників іноземних держав та діяльність Президента Володимира Зеленського спрямовані, зокрема, на забезпечення результату у вигляді отримання нашою країною членства у Євросоюзі.

«Важливо, що з боку низки лідерів звучать публічні заяви про те, що Україна вже є частиною європейської сім’ї та обов’язково має стати членом ЄС», – наголосив Андрій Сибіга.

Також, за його словами, очікується затвердження найпотужнішого, шостого пакету санкцій щодо РФ, який міститиме позиції стосовно нафтового ембарго та суттєво розширить перелік росіян, до яких будуть застосовані обмеження.