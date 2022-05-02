Світ підтримує ініціативи України, спрямовані на притягнення Росії до відповідальності за злочини, скоєні в нашій державі – Андрій Смирнов

Світова спільнота підтримує ініціативи України, спрямовані на притягнення військово-політичного керівництва Росії до відповідальності за злочини, скоєні на території нашої держави, а також продовжує вживати заходів задля конфіскації майна країни-агресора. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Андрій Смирнов на брифінгу.

«Дії Росії несумісні з мораллю – лише цинізм і відверте порушення міжнародного права. Відповідно, для ефективної боротьби весь цивілізований світ вживає безпрецедентних заходів», – наголосив Андрій Смирнов.

Зокрема, за його словами, минулого тижня зроблено низку важливих кроків для продовження реалізації ініціативи стосовно створення спеціального міжнародного кримінального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Як наслідок – на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи було ухвалено дві резолюції, присвячені політичним і правовим наслідкам агресії Російської Федерації проти нашої держави.

«ПАРЄ підтримала українські й міжнародні ініціативи, спрямовані на забезпечення відповідальності Російської Федерації, а також її політичного та військового керівництва за міжнародним правом. Серед іншого, Асамблея закликала держави терміново створити й профінансувати спеціальний міжнародний кримінальний трибунал для притягнення російського керівництва до відповідальності за злочин агресії», – сказав заступник керівника Офісу Президента.

Він зазначив, що резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи містять конкретні рекомендації щодо повноважень і порядку створення такого трибуналу, які відповідають баченню України.

Як розповів Андрій Смирнов, наразі тривають переговори щодо остаточного формату трибуналу та кола держав, які виступлять його співзасновниками.

Крім того, цього тижня делегація України візьме участь у представницькій Міжнародній конференції «Кримінальна відповідальність за злочин агресії проти України», організованій урядом Литви, та проведе подальші консультації з партнерами щодо установчих документів майбутнього трибуналу.

Щодо рішень стосовно конфіскації майна країни-агресора, заступник керівника Офісу Глави держави розповів, що низка іноземних країн готують законопроекти, які вдарять насамперед економічно по країні-агресору, щоб зупинити фінансування війни. Також ці документи дадуть змогу включити реальні механізми, на підставі яких можна буде здійснювати арешт і конфіскацію майна як РФ, так і фізичних та юридичних осіб, які безпосередньо чи опосередковано причетні до війни в Україні. Зокрема, у Сполучених Штатах Палата представників підтримала законопроект, згідно з яким Президент США зможе здійснити процедури, необхідні для арешту та конфіскації майна й рахунків іноземних громадян, чиї статки частково отримано завдяки корупції, пов'язаній з режимом Президента Росії, або тих, хто здійснює політичну підтримку його режиму.

«Такі активи мають утримуватися, використовуватися, адмініструватися, продаватися на благо народу України, зокрема на відбудову країни та надання гуманітарної допомоги її населенню, а також інших видів допомоги, серед іншого допомоги у сфері безпеки», – зазначив Андрій Смирнов.

За його словами, зважаючи на обсяги активів, які належать прибічникам Володимира Путіна та його режиму, реалізація вказаного законопроекту охопить значний обсяг активів, які будуть спрямовані на відшкодування збитків, завданих Україні.

Заступник керівника Офісу Президента також повідомив, що триває процес внесення змін до санкційного законодавства Канади, які дадуть змогу перерозподіляти заарештовані іноземні активи як компенсацію жертвам або для допомоги у відбудові іноземної країни після війни.

У кінці квітня в Палаті представників парламенту Канади відбулося перше слухання законопроекту про виконання деяких положень бюджету. Документ передбачає внесення змін до державного бюджету, які фактично встановлюють прискорений і спрощений порядок розгляду питань щодо конфіскації майна у разі виявлення на території Канади активів, які належать фізичним чи юридичним особам, що перебувають під санкціями. Передбачається, що заарештовані активи також можуть бути використані для відбудови іноземної держави, яка постраждала від серйозного порушення міжнародного миру та безпеки. Кошти також можуть бути використані для відновлення міжнародного миру та безпеки та для компенсації жертвам порушення цієї безпеки. Очікується, що наступне слухання відбудеться в короткі строки.

Крім того, обидві палати парламенту Канади одноголосно підтримали заяву про визнання злочинів, які скоює Росія в Україні, геноцидом українського народу.

Одним із важливих напрямків роботи Андрій Смирнов назвав забезпечення реального відшкодування Україні, її громадянам, компаніям і підприємствам збитків, спричинених вторгненням Росії. Тож Міністерство юстиції вже розробило концепцію побудованого на міжнародній співпраці спеціального механізму надання компенсації жертвам російського військового вторгнення.

«Дія такого механізму охоплюватиме питання розгляду комісією заявок на відшкодування збитків, виплати постраждалим коштом створеного фонду, а також включатиме питання виконання рішень комісії, міжнародних та іноземних судів місцевими судами іноземних держав», – розповів Андрій Смирнов.

Як повідомив заступник керівника Офісу Глави держави, крім безпосередньої компенсації збитків, передбачається, що такий механізм дасть змогу іноземним державам передавати активи, заморожені внаслідок застосування численних санкцій до Росії, її керівництва та наближених до нього осіб.

Протягом найближчих тижнів буде розпочато переговори та консультації на різних рівнях з державами-партнерами та представниками міжнародних організацій, які залучені до впровадження механізму, розповів Андрій Смирнов.