Світ потребує реального втілення верховенства права, яке убезпечить людство від джерела всіх агресій – виступ Президента Володимира Зеленського на конференції United for Justice у Львові

Кожен постріл, що забирає невинне життя, має приводити до законного й справедливого вироку, який карає за вбивство.

Кожне насилля, що ламає життя людини, має приводити до законного й справедливого судового рішення, яке захищає гідність людини.

Це константи для цивілізованих і демократичних країн. Для країн, у яких неухильно забезпечується правовладдя.

Але настав час зробити це константами й для міжнародних відносин.

Константами, які будуть діяти універсально і, найголовніше, невідворотно щодо будь-якого порушника міжнародного права. Тим паче, коли йдеться про злочин агресії.

Світ потребує реального втілення верховенства права, яке гарантовано убезпечить людство від права сили – джерела всіх агресій.

Шановні присутні!

Пане Президенте, перша леді!

Наші шановні гості!

Численні слова конвенцій та інших міжнародних договорів на захист людей і людяності мають стати конкретними юридичними рішеннями та діями.

Шляхетний задум творців міжнародного права має відобразитись енергією міжнародного правосуддя.

У відповідь на всі злочини й несправедливості, які спричинені російською агресією проти держави Україна та проти цивілізованого устрою світу, мають відбутися всі необхідні наші з вами кроки. Кроки заради одного результату.

Результату, який об’єднає цивілізований світ. Засвідчить реальність верховенства міжнародного права. А саме: Президент Російської Федерації Володимир Путін і всі його спільники мають отримати законні й справедливі вироки. За все, що вони наробили. В імʼя та памʼять усіх, чиї життя вони забрали, чиї долі вони зруйнували.

За агресію, яку вони розпочали.

Світ має потужно відповісти на російську агресію й терор усією міцністю спільної спадщини наших народів. Право – це один із ключових елементів міцності людської культури.

Будь-яка помста не здатна зробити того, що може зробити право. Право спроможне забезпечити не лише притягнення до відповідальності винуватців конкретних злочинів, зокрема винуватців найтяжчого злочину, злочину, який породжує всі інші злочини війни та геноциду, – злочину агресії.

Право може ліквідувати навіть гіпотетичну можливість відчуття безкарності в тих, хто здатен розпочинати терористичні війни.

Реальне верховенство права на глобальному рівні, а отже, дієве міжнародне правосуддя убезпечить світ від таких війн та їх страшних наслідків.

Що приніс Україні цей рік, ми щойно бачили з вами на екранах. Рік терористичної війни. Лише один рік... Уже зареєстровано понад 70 тисяч російських воєнних злочинів. Але не про всі злочини нам, на жаль, наразі відомо.

Значна частина нашої території поки залишається окупованою, і ми не можемо наразі достовірно спрогнозувати, яку кількість російських злочинів ми виявимо після вигнання окупантів.

Втім, зрозуміло, якою є тяжкість цих злочинів. Яким є масштаб злочинних проявів агресії Росії.

Ми пам’ятаємо все. Ми пам’ятаємо Бучу й те, що робили там російські солдати.

Ми пам’ятаємо село Ягідне Чернігівської області й фактично концтабір, на який окупанти перетворили підвал сільської школи. Тижнями там тримали понад 300 людей – від літніх людей до малечі. У тисняві, у темряві, у задусі.

Ми пам’ятаємо численні знущання й зґвалтування дорослих і дітей, які назавжди змінили світовий погляд на те, чим все ж таки є Росія. Ми пам’ятаємо, що, тікаючи з української землі, окупанти лишають по собі катівні й могили.

Ми пам’ятаємо тисячі терористичних атак ракетами, тисячі терористичних атак дронами – атак проти наших людей. Ми пам’ятаємо десятки спалених Росією міст і сіл України. А отже, ми можемо передбачити, з чим іще зіткнемося, коли повернемося на тимчасово окуповані території України.

Маріуполю й Волновасі, Оленівці й десяткам інших місць, куди Росія принесла смерть і страждання, ще належить розкрити світу повну правду про звірства окупантів в Україні.

А нам із вами належить підготувати повний інструментарій як на національному, так і на міжнародному рівнях, щоб правосуддя спрацювало щодо всіх аспектів російської агресії. І щодо всіх винуватців цієї агресії.

Зараз ми маємо дані про тисячі цивільних жертв російського нападу. Тисячі... Але очевидно, що окупант забрав життя значно більшої кількості наших людей. Абсолютно всі ми це розуміємо. Всі ми прагнемо покарати державу-терориста.

Це моральний і правовий обов’язок світу перед жертвами російського терору. І це безпековий обов’язок цивілізованого демократичного світу перед будь-яким народом, якому може загрожувати така ж сама агресія, як російська.

Шановні присутні!

Я прошу вас зараз ушанувати хвилиною мовчання пам’ять усіх українців і українок, які були вбиті російською агресією, памʼять кожного нашого воїна, який віддав своє життя, щоб зупинити зло.

Сьогодні тут, у Львові, Президент Латвії й дуже досвідчений юрист пан Егілс Левітс. Тут перша леді. Тут віце-прем’єр уряду Нідерландів – країни, що є одним зі світових лідерів у питанні захисту справедливості й міжнародного права. Міністр закордонних справ Естонії, який енергійно й фахово захищає Європу та міжнародний порядок.

Тут прокурор Міжнародного кримінального суду пан Карім Хан, також – єврокомісар з питань юстиції, президент Євроюсту. Генеральні прокурори та міністри юстиції, спецпредставники держав-партнерів: Європа, Сполучене Королівство, США.

Тут представлена юридична спільнота України та багатьох країн світу.

Завдяки цій львівській конференції, завдяки вам ми можемо розвинути новий формат міжнародної співпраці заради справедливості.

Саме у Львові свого часу навчалися й працювали великі діячі, навчався й працював Рафал Лемкін – творець поняття геноциду як злочину, завдяки якому були визначені міжнародні норми запобігання геноциду й покарання за нього.

Зі Львовом пов’язане ім’я Герша Лаутерпахта, одного з найвідоміших архітекторів сучасної системи міжнародного права.

У Львові вчився й працював Луї Зон – іще одна видатна особистість, чию роботу ми сьогодні бачимо в існуванні інституцій ООН та міжнародного правосуддя.

Сьогоднішня наша зустріч тут, у Львові, має міцну історичну основу, міцне наукове та юридичне підґрунтя.

Маємо зробити й зробимо ще один львівський внесок у міжнародне право. Ще один український внесок у міжнародне правосуддя. Саме тут і саме зараз ми виводимо на абсолютно новий рівень процес – комплексний процес, – у фіналі якого будуть вироки. Вироки винуватцям російської агресії.

Перше, чого ми маємо досягти: наше об’єднання заради справедливості має стати потужним імпульсом для ухвалення Генеральною Асамблеєю ООН проекту української резолюції – резолюції, що сприятиме створенню спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

Трибунал стане тією ланкою, що подолає проблему неможливості для Міжнародного кримінального суду притягати до відповідальності саме за злочин агресії.

В Україні відкривається офіс – Генеральний прокурор про це сказав, це велика подія для справедливості – офіс МКС. І ми ще більше підсилимо наші взаємовідносини з МКС, який допоможе притягти до відповідальності громадян держави-терориста, що винні у злочинах, віднесених до підсудності МКС.

Особливу увагу маємо приділити злочинам, які скоєні та скоюються Росією щодо наших українських дітей.

Ідеться про депортацію дітей, про викрадення й намагання стерти національну та сімейну ідентичність наших дітей.

На повну має працювати й національне правосуддя та всі його інституції.

Ми розуміємо, що більшість російських злочинів на українській землі й проти українських громадян отримають справедливу відповідь саме в межах нашої національної юрисдикції.

І я дякую всім, хто вже допомагає реалізувати кожне з цих трьох масштабних завдань.

Зараз же у Львові ми маємо визначити коректні пріоритети в цій роботі.

Доктринально й термінологічно, політично та практично ми маємо дати відповіді на питання про те, як бездоганно пройти весь шлях притягнення до відповідальності російських окупантів: від збору доказів і встановлення кожного винуватця до ухвалення обвинувальних вироків, від ухвалення необхідних рішень до реального забезпечення справедливості для України, для наших людей, для всіх жертв російської агресії й для всього світу.

Хай сьогодні тут, у Львові, прозвучить і буде підтримане все те, чого нам іще поки не вистачає, щоб одного дня ми могли абсолютно вичерпно сказати: убивці покарані, гідність і честь людей захищено, шкоду компенсовано, справедливість перемогла.

Бажаю всім нам, усім вам плідної роботи!

Дякую вам за увагу!

І, будь ласка, пам’ятайте, що саме дає нам змогу бути об’єднаними зараз, об’єднаними заради найголовнішого – справедливості.

Every person matters. Тобто кожна людина має значення, кожне життя для нас важливе.

Слава всім цим великим людям – усім, хто захищає Україну й міжнародний порядок на юридичному фронті!

Також хочу подякувати вам за це.

Слава всім, хто зараз у бою за Україну!

Слава Україні!