Світ повинен звучати так, щоб Путін справді боявся розширювати війну та відчував реальні наслідки своїх вчинків – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Сьогодні оприлюднений перший список осіб, які позбавлені державних нагород України та спеціальних звань. Всі вони обрали підтримку злочинної війни проти України та й просто втратили гідність. Навіть прізвищ їхніх називати не хочеться. І вже ніколи їх не буде тут, в Україні, тож і всі зв’язки їхні з Україною ми приберемо.

Служба безпеки України готує й нові пропозиції щодо таких санкцій.

Друге. Сьогодні встановлено вже більше деталей щодо нової ракети, якою Росія вдарила по Дніпру. І ми дамо всі деталі журналістам – міжнародним медіа. Світ має знати правду та усвідомлювати, що єдиний, хто не хоче миру, – це Росія.

Саме для того Росії потрібні ескалації.

Я вдячний усім партнерам, які вже відреагували на цей черговий приступ російського божевілля. Але, окрім слів, треба діяти.

І, зокрема, за моїм завданням міністр оборони України вже проводить зустрічі з нашими партнерами щодо нових систем ППО – саме таких систем, які здатні захистити життя від нових ризиків.

Коли хтось починає використовувати інші країни вже навіть не тільки для терору, але й для випробування своїх нових ракет через терор, то це точно міжнародний злочин. І від Росії це знущання з позиції таких держав, як Китай, держав Глобального Півдня, деяких лідерів, які щоразу закликають до стриманості, а у відповідь отримують від Москви незмінно якусь нову ескалацію.

Тому світ повинен звучати серйозно у відповідь – так, щоб Путін справді боявся розширювати війну та відчував реальні наслідки своїх вчинків.

Справжній мир досягається завдяки силі – не інакше.

Третє. Щодо нашого реагування тут, в Україні, на ці російські удари, на різні інформації про загрози.

Сьогодні вже 1003-й день цієї війни. Всі протоколи безпеки зараз такі самі, як і раніше. Якщо лунає сигнал повітряної тривоги, треба реагувати, берегти себе та йти в укриття.

Хоч би якою була російська ракетна загроза, її не можна ігнорувати.

Але коли немає повітряної тривоги, держава, виробництва, посольства – усі мають працювати однаково. І сприймати інформацію, зокрема, від розвідок саме як інформацію, а не дозвіл на вихідний. Це стосується всіх – від Верховної Ради України та інших структур і гілок влади до органів управління в областях і громадах.

Сирена звучить – йдемо в укриття. А коли немає сирени – працюємо та служимо.

У війні інакше не буває. Маємо бути свідомі того, що «товарищ» Путін буде й надалі залякувати нас.

Він на цьому всю свою владу побудував.

Важливо вміти правильно реагувати та робити все, щоб ця війна поверталась додому, у Росію, і щоб там відчували, що таке війна.

І ще одне. Я хочу подякувати нашим бойовим бригадам, які проявили себе ефективно за цей тиждень. 38-ма окрема бригада морської піхоти, 39-й окремий зенітний ракетний полк, 68-ма окрема єгерська бригада, 102-га, 108-ма, 124-та, 126-та окремі бригади ТрО, 128-ма окрема гірсько-штурмова бригада та 425-й окремий штурмовий батальйон. Дякую вам, воїни!

І окрема – всім підрозділам у районах Курської операції, усім, хто справді стійкий.

Слава Україні!