Світова спільнота має перейти до активних нестандартних дій, щоб захистити права людини та зупинити злочини, які продовжує скоювати Росія – Андрій Єрмак на зустрічі з міжнародними правозахисними організаціями

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів у форматі відеоконференції зустріч із представниками міжнародних правозахисних організацій щодо доступу до місць примусового утримання Росією українських військовополонених і забезпечення їхніх прав.

У зустрічі також взяли участь уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, представники Міністерства закордонних справ, заступники керівника Офісу Президента.

Андрій Єрмак наголосив, що сьогодні тисячі українських військовополонених і цивільних утримуються Росією на тимчасово окупованих територіях України та на території РФ. Окупанти тримають українських полонених у жахливих умовах і застосовують до них жорстокі фізичні та психологічні тортури.

Керівник Офісу Президента заявив, що сьогодні відбуваються найбільш кричущі порушення прав людини в Європі після Другої світової війни.

«Українські бранці утримуються без обов’язкового доступу до них і представників Організації Об’єднаних Націй, і Міжнародного комітету Червоного Хреста. Росія продовжує блокувати місію ООН зі встановлення фактів теракту проти українських військовополонених, оборонців «Азовсталі», в Оленівці. Близько 50 наших воїнів були безжально вбиті. І дуже ймовірно, що в цьому місці приховані й інші злочини», – сказав Андрій Єрмак.

За словами керівника Офісу Президента, кожне з місць примусового утримання українців є свідченням цинічної та безкарної наруги з боку Росії над Женевськими конвенціями й усім міжнародним правом.

Керівник Офісу Президента наголосив: після того як Росія розв’язала війну проти України, традиційні методи дипломатії відійшли і минуле, і світ повинен усвідомити цю реальність.

Андрій Єрмак закликав представників міжнародної правозахисної спільноти, структур ООН, Європейського Союзу, Ради Європи, ОБСЄ вжити негайних дій задля припинення злочинів проти українських полонених. «Звертаюся до всіх, чий прямий правозахисний мандат не має дозволяти стояти осторонь і пасивно спостерігати, як Росія продовжує скоювати найжорстокіші міжнародні злочини сучасності», – сказав він.

Андрій Єрмак зазначив, що міжнародні організації мають перейти до активних нестандартних дій, змінивши усталені правила своєї діяльності відповідно до сучасних умов. За словами керівника Офісу Президента, система міжнародної безпеки, яка досі існувала у світі, буде змінена після цієї війни.

«Сьогодні вся спільнота повинна виступити єдиним фронтом для того, щоб захистити сам принцип захисту прав людини у ХХІ столітті. Інакше нам нічого буде говорити. Інакше сам цей принцип і багато інституцій не зможуть щось говорити за деякий час. Будь-яка війна закінчується, але що ми скажемо після неї всім цим тисячам людей?» – сказав він.

Керівник Офісу Президента запропонував представникам міжнародних організацій розглянути план, який передбачає конкретні кроки щодо захисту прав українців, які перебувають у російському полоні.

«Я пропоную негайно винести питання концтабору в Оленівці, доступу до українських військовополонених і захисту їхніх прав на глобальний рівень та ухвалити спільну декларацію, у якій рішуче засудити воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид Росії проти українців», – зазначив Андрій Єрмак.

Також керівник Офісу Президента запропонував направити спільну місію на контактну лінію, до якої можуть долучитися представники міжнародних організацій. Ця місія має перебувати на контактній лінії доти, доки Росія не надасть доступу до місць утримання українських бранців.

«Я можу гарантувати вам від імені України, що ми надамо всі гарантії вашої безпеки й безпеки ваших представників. Це буде відбуватися на території, контрольованій урядом України», – сказав керівник Офісу Президента.

Крім того, він виступив із пропозицією підготувати й опублікувати відповідні тематичні доповіді міжнародних організацій, що базуватимуться на побаченій особисто інформації або на свідченнях очевидців.

Андрій Єрмак наголосив, що довіра до міжнародних організацій залежатиме від безпосереднього результату їхньої діяльності.

«Якщо ми об’єднаємося, якщо ми уявимо, що там, в Оленівці, може бути хтось із нашої з вами родини, то, я впевнений, зможемо знайти абсолютно альтернативні, нестандартні підходи. Я вас до цього закликаю», – сказав він.

Андрій Єрмак подякував суспільствам тих країн, які підтримали Україну під час російської агресії.

«Україна сьогодні бореться не тільки за себе. Вона бореться за весь світ. За свободу, за цінності демократичного світу. Ми обов’язково переможемо, і це буде наша спільна перемога», – сказав він.

Також керівник Офісу Президента запропонував проводити щотижневі брифінги омбудсмена щодо захисту прав людини. До цих брифінгів можуть долучатися представники країн-партнерів, щоб міжнародна спільнота могла отримати об’єктивну інформацію про ситуацію навколо українських полонених.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зауважив: Україна пропонує створення нового механізму задля виконання гуманітарної місії зі спостереження за станом та умовами утримання українських військовополонених і дотриманням норм Женевської конвенції.

«Ми привертаємо вашу увагу, бо це стосується наших громадян. Ми виходимо з новими ініціативами. Саме від вас залежить, чи дійсно міжнародна спільнота може впливати на державу-агресора», – сказав Дмитро Лубінець.

Перший заступник міністра закордонних справ Еміне Джапарова наголосила, що Україна порушує питання, які вимагають від міжнародної спільноти пошуку некласичних рішень.

Зі свого боку спеціальний доповідач ООН із питань тортур Еліс Едвардс висловила готовність долучитися до збору інформації про злочини, вчинені проти українських військовополонених, із метою подальшого розслідування. Вона також зазначила, що може відвідати Україну та поспілкуватися з військовими, звільненими з полону.

Підводячи підсумки, Андрій Єрмак наголосив: сьогодні вся світова правозахисна спільнота має виступити єдиним фронтом проти найбільш кричущих і масових порушень прав людини в Європі у ХХІ столітті, які чинить Росія.