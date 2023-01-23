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Світова зірка кантрі-музики Бред Пейслі став амбасадором платформи United24 і підтримав напрям «Відбудова України» 

24 січня 2023 року - 18:50

Світова зірка кантрі-музики Бред Пейслі став амбасадором платформи United24 і підтримав напрям «Відбудова України» 

Всесвітньо відомий виконавець кантрі-музики Бред Пейслі приєднався до команди амбасадорів ініційованої Президентом України Володимиром Зеленським фандрейзингової платформи United24. Багаторазовий лауреат премій Grammy та Academy of Country Music Awards підтримуватиме напрям «Відбудова України»: https://u24.gov.ua/uk/donate/renew 

Під час онлайн-дзвінка Президент України Володимир Зеленський подякував музиканту за підтримку.

«Дякую, що ви вирішили приєднатися саме до напряму «Відбудова». Життя багатьох людей було зруйноване. Зараз ми маємо залучати якомога більше знаменитостей, які привертатимуть увагу до необхідності відновлення домівок українців, що постраждали від війни», – сказав Глава держави. 

«Я не самотній у своєму бажанні допомогти Україні, – розповів Бред Пейслі. – Але, як і багато людей в Америці, досі я не знав напевно, як простягнути руку допомоги зі США. Мені дуже пощастило приєднатися до платформи, яка дасть змогу це зробити. Як американець я бачу, які ми схожі, скільки в нас спільних цінностей із відважними українцями, і я зосереджу зусилля на тому, щоб допомогти українським родинам відновити свої оселі та повернутися додому». 

Бред Пейслі – володар трьох нагород Grammy, п’ятнадцяти нагород Academy of Country Music Awards, чотирнадцяти Country Music Association Awards та двох American Music Awards. У 2008 році він став першим виконавцем, чиї десять поспіль синглів опинилися на першому місці Billboard Country Airplay.

Співак підтримував Україну з початку повномасштабного вторгнення Росії, зокрема взяв участь у благодійному телемарафоні Ukraine: Answering the Call, який транслювали в прайм-тайм три американські канали.

Ініційована Президентом України фандрейзингова платформа United24 – основне вікно для збору пожертв на підтримку України. За вісім місяців роботи платформи зібрано понад 270 мільйонів доларів від громадян зі 110 країн. Серед амбасадорів United24 – видатні спортсмени Андрій Шевченко, Еліна Світоліна та Олександр Усик, креативний директор Balenciaga Демна, американські актори Лієв Шрайбер та Марк Гемілл, гурт Imagine Dragons, співачка та акторка Барбра Стрейзанд, астронавт Скотт Келлі та історик Тімоті Снайдер.

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