Світові лідери вітають Президента України з днем народження

Президенту України Володимиру Зеленському надходять вітання з днем народження від світових лідерів.

Зокрема, Голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін надіслав Главі Української держави листа, у якому висловив «щирі вітання й найкращі побажання».

«З часу спалаху пандемії COVID-19 Китай та Україна пліч-о-пліч борються з епідемією, що повністю підтверджує щиру дружбу між народами двох країн. Я надаю великого значення китайсько-українським відносинам, готовий спільно з вами працювати над подальшим стимулюванням двосторонніх відносин та над досягненням нових результатів нашої співпраці», – йдеться у листі китайського лідера.

Президент Республіки Корея Мун Чже Ін також привітав Володимира Зеленського.

«Бажаю вам міцного здоров’я та щастя», – йдеться у поздоровленні Мун Чже Іна на його сторінці у соцмережі «Твітер».

Президент Словацької Республіки Зузана Чапутова привітала Президента України з днем народження листом.

«Радію, що торік нам пощастило зустрітись у дружній і конструктивній атмосфері, незважаючи на нелегку пандемічну ситуацію. Вважаю це підтвердженням не лише чудових відносин між нами, а й чітким сигналом зацікавленості Словаччини та України поглиблювати взаємну співпрацю у сферах, які є корисними для громадян обох наших країн», – йдеться у вітанні.

Зузана Чапутова побажала Володимиру Зеленському сил у досягненні пріоритетних завдань на посаді Президента України.

«Розумію вашу тверду рішучість закінчити конфлікт на Донбасі та продовжити процес реформ і реалізацію євроатлантичних амбіцій вашої країни. Тому хочу вас запевнити, що в цих зусиллях і надалі можете впевнено розраховувати на підтримку Словацької Республіки та на мою особисто», – наголосила очільниця Словаччини.

Президент Арабської Республіки Єгипет Абдель Фаттах Ас-Сісі у своєму привітанні з нагоди дня народження Глави Української держави зазначив: «Користуючись можливістю, хочу висловити найкращі побажання радості, особистого щастя, добробуту та успіхів у ваших починаннях та прагненнях до процвітання, миру та стабільності вашої дружньої країни та людей».

Лідер Киргизької Республіки Талант Мамитов у своєму привітанні побажав Володимиру Зеленському доброго здоров'я та успіхів на державній посаді.

Перший Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв також надіслав свої вітання Володимиру Зеленському листом.

«Ваша державна діяльність, заснована на патріотизмі та прагненні робити все, що від вас залежить, на благо вітчизни, сприяє зростанню добробуту вашого народу, подальшому розвитку України та зміцненню її позиції на міжнародній арені», – йдеться у привітанні Нурсултана Назарбаєва.

Привітав Володимира Зеленського з днем народження і Посол Ізраїлю в Україні Джоел Ліон.

«Шановний пане Президенте, шановний друже, дозвольте привітати від свого імені та від імені всіх ізраїльтян з днем народження. Нехай Всевишній освітлює ваш шлях на благо всіх громадян України та дарує вам здоров’я і сил», – зазначив він у твітері.