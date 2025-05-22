Світові очевидно: саме Росія винна, що війна досі триває – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Коротко про сьогодні.

Підготовка обміну. Були доповіді розвідки та Служби безпеки України щодо списків, які передали росіяни, конкретні деталі опрацьовують. Ще будуть у нас наради.

Провів тривалу нараду з нашими військовими. Головком Сирський, керівник Генштабу Гнатов, усі розвідки, Міністерство оборони. Про ситуацію на нашому фронті, наші перспективи, наша активність, яку ми готуємо. Також ми обговорили військову основу дипломатії – наступної технічної зустрічі. Ми працюємо, щоб зустріч відбулась якнайшвидше. Наш український інтерес – не затягувати війну, але бути готовими до будь-якого розвитку ситуації. Світові очевидно, що саме Росія винна, що війна досі триває. Україна готова до максимально швидких кроків – реального припинення вогню й встановлення нової архітектури безпеки. Ми зі свого боку все опрацьовуємо. Потрібна дзеркальна готовність Росії. Зараз її немає, і без тиску світу цього не змінити. Нашу частину тиску забезпечуємо, і найголовніше – нашою обороною, активними діями. Я хочу подякувати всім нашим воїнам за стійкість, за реальні результати. Дякую й за далекобійність, хлопці. Провів сьогодні нараду з нашими урядовцями. Прем’єр-міністр України, віцепрем’єр-міністри, команда Офісу. Ми обговорили найважливіші економічні кроки – що може дати більше стабільності нашим людям довгостроково. Робочі місця, технологічний розвиток і гарантовані соціальні можливості для наших людей – це три ключові пріоритети.

І сьогодні ж продовжив розмови з нашими європейськими партнерами. Підтримка перемовного процесу, підтримка припинення вогню, підтримка всіх наших спільних форматів роботи в Європі. Я запросив сьогодні Грецію, Північну Македонію, Сербію, Словенію та Молдову взяти участь у наступному саміті Україна – Південно-Східна Європа. Я дякую всім за готовність робити ще більш змістовним цей наш формат. Попереду сьогодні ще кілька розмов із нашими партнерами. Я хочу подякувати всім, хто з нами, хто з Україною і хто готує нові пакети нашої оборонної підтримки.

Слава Україні!